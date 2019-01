Von Jan Millenet

Mannheim. Es sollte eigentlich nur ein einziges Lied sein, um dem Arbeitsplatzkampf mehr Ausdruck zu verleihen. Doch aus der Idee wurde mehr. Eine Art Machtinstrument, mit dem Ge- und Entschlossenheit demonstriert wurden. Und eine ziemlich lange Geschichte. Der Alstom-Chor feierte im ergangenen Jahr sein 15-jähriges Bestehen - und irgendwie auch seinen Abschied. Aber nur irgendwie.

Gegründet haben den Chor Wolfgang Alles aus Speyer, Giovanni Sarro aus Ludwigshafen und die Mannheimer Yamina Rausch und Bernd Köhler. Außer dem Musiker Bernd Köhler, der auch unter dem Spitznamen "Schlauch" bekannt ist, waren alle Sänger Mitarbeiter des französischen Unternehmens Alstom, das einen Sitz in Mannheim hatte und vor ein paar Jahren vom amerikanischen General Electrics-Unternehmen (GE) gekauft wurde. Doch bereits im Jahr 2003 mussten viele Alstom-Arbeiter um ihren Job fürchten.

"Wir fuhren damals mit 900 Kollegen nach Paris zu einer internationalen Demo gegen den Arbeitsplatzabbau bei Alstom", erinnert sich Wolfgang Alles. Eins habe die Deutschen in Frankreich besonders beeindruckt: "Die Art und Weise, wie in Frankreich demonstriert wird. Mit Musik und Remmidemmi. So richtig kämpferisch aufmunternd." Auf der Rückfahrt keimte die Idee auf, das auch in Mannheim zu machen. "Denn immerhin ging es um unsere Existenz", so Wolfgang Alles.

Ein Mitglied des Betriebsrats der Firma Vögele hatte die Idee, den Musiker Bernd Köhler zu involvieren. Der Liedermacher widmet sich in seinen Texten politischen Themen, er war bundesweit auf Friedensdemos unterwegs und trat für Gewerkschaften auf. "Doch das Interesse an politischen Liedern ging Anfang der 1990er Jahre schlagartig zurück", erklärt Köhler.

Deshalb habe er sich eigentlich musikalisch nicht mehr viel mit den Gewerkschaften beschäftigt und war von der Idee nicht gleich überzeugt. Es sei die kämpferische Atmosphäre gewesen, in der er sich heimisch fühlte, nennt Bernd Köhler den Grund, dass er sich letztlich doch an ein Lied machte. Es entstand der Song "Unsre Chance: résistance". Und mit ihm die Grundlage für die Gründung des Alstom-Chors. "Als ich den Leuten das Lied vorgespielte, habe ich gleich gesagt, dass ich es nicht für sie singen werde. Das müssten sie selbst tun", so der 67-Jährige.

Die erste Reaktion: Schock. Die zweite: ein Aufruf im Unternehmen, dass ein Chor gegründet werden soll. Etwa 15 Freiwillige meldeten sich. "Die meisten waren Gesangslaien", sagt Giovanni Sarro, der immerhin schon in einem Kirchenchor aktiv war. Im September 2003 war es dann so weit. Der Chor sang erstmals bei einer Demonstration am Mannheimer Wasserturm.

Und wie kam es bei den Leuten an? "Sie waren erst einmal distanziert", sagt Wolfgang Alles. Nicht jeder wurde mit der quasi neu gegründeten Tradition gleich warm. "Die Arbeiterlieder waren ja verschwunden", erklärt Yamina Rausch. Doch die Distanz sollte mit der Zeit schwinden. "Irgendwann hieß es: Genau das haben wir gebraucht", erinnert sich Sarro.

Seine beste Zeit habe der Alstom-Chor in den ersten sieben Jahren gehabt, erzählt Köhler. Die Sänger waren viel unterwegs, unterstützten andere Arbeiter, das Repertoire wuchs, und der Kampf gegen den Arbeitsplatzabbau bei Alstom war erfolgreich. 2005 hieß es, dass die Kündigungen zurückgenommen werden. Dabei sind sich die Vier sicher, dass der Chor seinen Teil dazu beigetragen hat. Mit ihm hätten die Arbeiter Stärke und Zusammenhalt demonstriert, was wohl auch die Arbeitgeberseite beeindruckt habe, sagt Wolfgang Alles.

Bis dann 2015, als GE Alstom übernahm, der Bruch kam. "Die Identifikation mit GE war nicht mehr da. Auch nicht mehr der harte Kern der Mitarbeiter", erzählen die Chormitglieder. Bernd Köhler beschloss zudem, sich nach 15 Jahren auszuklinken. Doch begraben ist der Alstom-Chor damit nicht. Immer mal wieder treffen sich die Mitglieder zum Singen. Auf Mai-Demos oder anderen Gelegenheiten, in denen ihr Gesang zeigen soll: Zusammenhalt lohnt sich.