Von Jan Millenet

Mannheim. Für Cornelia Ruhe kam die Nachricht ziemlich überraschend. "Das ist eine sehr große Ehre", sagt sie deshalb. Die Professorin für Romanische Literatur- und Medienwissenschaft am Romanischen Seminar der Uni Mannheim wurde vor kurzem in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewählt. Und somit ist sie die erste weibliche Professorin der Mannheimer Universität, die dieser renommierte Akademie angehört.

Beworben hat sich die Aachenerin nicht, die in Würzburg aufgewachsen und seit 2010 an der Uni Mannheim lehrt. Kann man auch nicht, denn man wird vorgeschlagen. "Das Ganze ist so eine geheime Geschichte", erzählt Cornelia Ruhe. "Denn von der Nominierung erfährt man vorher nichts, da dieses Nominierungsverfahren wohl auch schief gehen kann." Vage Andeutungen habe sie vor längerer Zeit vielleicht mal aufgeschnappt: "Aber das habe ich wieder vergessen." Und so war die Überraschung groß.

Hintergrund Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften wurde 1909 in der Tradition der 1763 durch Kurfürst Carl Theodor gegründeten Kurpfälzischen Akademie als badische Akademie der Wissenschaften konstituiert. Dem Gründungsgedanken, die herausragenden Wissenschaftler des Landes zum fächerübergreifenden Gespräch und gemeinsamer Grundlagenforschung zusammenzuführen, ist die Heidelberger Akademie treu geblieben. Wie alle acht von den Bundesländern getragenen Akademien der Wissenschaften ist auch die Landesakademie Baden-Württembergs Gelehrtengesellschaft und außeruniversitäre Forschungseinrichtung. (jami)

Die offizielle Aufnahme als ordentliches Mitglied in die Philosophisch-Historische Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften findet nächstes Jahr am 26. Januar statt. Damit kommen einige neue Aufgaben auf die Mannheimer Professorin zu. "Man ist dazu angehalten, an den Sitzungen teilzunehmen", nennt sie ein Beispiel. Die finden viermal im Jahr statt. Sitzungen klingt für so manchen ziemlich öde. Doch Cornelia Ruhe freut sich darauf. "Das ist ziemlich interessant. Dort wird über verschiedene Forschungsschwerpunkte gesprochen, Akademiemitglieder halten Vorträge, über die dann diskutiert wird." Das sei zumindest ihr Wissensstand, denn bislang habe sie ja noch an keiner Sitzung teilgenommen, sagt sie lächelnd.

Spannend ist für die Professorin vor allem das interdisziplinäre Zusammenwirken der als herausragend geltenden Wissenschaftler, obwohl sie letztendlich in zwei Klassen geteilt sind: die mathematisch-naturwissenschaftliche und eben die philosophisch-historische Klasse, in der auch Betriebs- und Volkswissenschaftler oder Juristen vertreten sind. "Ich werde einiges dazulernen", ist sich Cornelia Ruhe sicher.

Der Weg an die Uni und damit letztendlich auch in die Akademie der Wissenschaften hat sich bei der Romanistikprofessorin schon in den Kindheitsjahren geebnet. Nun ist das Französische vielleicht nicht jedes Schülers liebstes Fach und oftmals nur eine lästige Pflichtübung, doch Cornelia Ruhe hat ihr Interesse an der Sprache ziemlich früh gefunden. Ausschlaggebend war ein einjähriger Aufenthalt in Algerien Anfang der 1980er-Jahre. Damals war sie etwa sechs, sieben Jahre alt und besuchte dort eine französische Schule. "So habe ich früh Französisch gelernt, eins meiner heutigen Hauptgebiete", erinnert sie sich. Mit dem Interesse an der Sprache erwachte etwas später auch das Interesse an der Literatur. "Ich dachte schon relativ früh, dass ich gerne etwas mit Französisch machen würde", so Cornelia Ruhe. Sie studierte in Regensburg und Konstanz Französisch, Russisch und Englisch für das Lehramt, promovierte und habilitierte: "Dann kam direkt der Ruf nach Mannheim." An den Lehrstuhl für romanische Literatur- und Medienwissenschaft.

Aktuell befindet sich Cornelia Ruhe in einem Forschungssemester. In dieser Zeit schreibt sie an ihrem Buch zur französischen Gegenwartsliteratur weiter. Im Frühjahr nimmt die Professorin wieder ihre Lehrtätigkeit auf. "Ich freue mich darauf", sagt sie. Die 44-Jährige dürfte zu den jüngeren Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften zählen. Auch überwiegen bislang noch die männlichen Mitglieder deutlich. Daher hat Cornelia Ruhe die Hoffnung, dort in Zukunft vielleicht auch auf weitere junge, weibliche Kolleginnen zu treffen, die in die Akademie gewählt werden.