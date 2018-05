Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Messe-Mitarbeiter haben zur Halbzeit des Mannheimer Maimarkts 93 Aussteller (von 1400) nach ihren Eindrücken befragt. Sie sind zufrieden. Ein reines Stimmungsbild sei das, ein erster Trend, sagt Stefany Goschmann. Doch auch belastbare Zahlen waren von der Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungs-Gesellschaft zu hören. 60.000 Besucher an einem Tag, das gab’s zuletzt 2004. Dieser Ansturm am 1. Mai hat dazu beigetragen, dass bis Donnerstag rund 180.000 Menschen aufs Maimarktgelände strömten.

"Dennoch bin ich bezüglich der endgültigen Besucherzahl sowie der Ausstellerzufriedenheit zum jetzigen Zeitpunkt eher zurückhaltend, damit ich zum Schluss nicht zurückrudern muss", meint Goschmann. Interessant ist für die Messeleitung stets, was langjährige Aussteller sagen. Quer durch die Hallen und auf dem Freigelände gab es ein positives Feedback. Beim "Internationalen Bazar" läuft es besser als 2017, im Schlemmerland so gut wie immer. Eine Ausstellerin in der Freizeithalle spricht von "angenehmem Stress".

Andere können bei der Umfrage nicht mitmachen, weil sie zu beschäftigt sind. So auch die Mitarbeiter der Evangelischen Kirche, die von 300 Gesprächen pro Tag berichten. Beim Handwerk und bei Bauen und Wohnen fehlen in diesem Jahr einige Stammaussteller. Laut Goschmann sind deren Auftragsbücher so voll, dass ihnen die Teilnahme aus zeitlichen Gründen nicht möglich war. "Der Maimarkt ist immer Spiegel der Wirtschaft. Die gute Konjunkturlage führt damit auch zu Auswirkungen wie diesen", stellt sie fest. Dennoch "brummt es in den Hallen".

Die Besucher kommen gezielt mit Fragen. Themen wie Energie und E-Mobilität ziehen sich wie ein roter Faden durch die Ausstellungsbereiche. Gutes Feedback kommt aus der "Fair-Trade"-Halle, wo man merkt, dass das Bewusstsein für diese Produkte mehr und mehr bei der Bevölkerung ankommt. In der Baden-Württemberg-Halle wird die Kochwerkstatt vermisst. Das Interesse für regionale Produkte sei unverändert hoch.

Für das Afrikanische Dorf passt das Wetter, und die Aussteller sind zufrieden mit der gut besuchten "Freizeitinsel" inmitten des Messetrubels. Das Wettkampfteam der Berufsfeuerwehr Mannheim hat für seine Spendenaktion zugunsten der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung auf dem Laufband bereits über 9000 Euro auf dem Konto.

Angesichts von aktuell sieben Straftaten bei dieser hohen Besucherzahl ist auch Polizei-Pressesprecher David Faulhaber positiv gestimmt. Außerdem sei das Interesse am Einbruchsschutz und an der Sicherheit durch Fahrradhelme in der Sonderschau in Halle 25 groß.