Von Gerhard Bühler

Mannheim. Der traditionelle Kurpfälzer Frühschoppen auf dem Mannheimer Maimarkt wird stets von der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-Kreisverbände Mannheim und Bergstraße sowie der Verbände von Handwerkern, Selbstständigen und Bauern aus Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis ausgerichtet.

Als Gastredner laden die Organisatoren jedes Jahr einen prominenten Politiker ein. Nach Gesundheitsminister Jens Spahn im vergangenen Jahr war diesmal Carsten Linnemann nach Mannheim gekommen. Der 41-Jährige ist nicht nur Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU - dem Wirtschaftsflügel der Union - sondern auch Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

In seiner Rede zum Thema "Zukunft von Mittelstand und Handwerk - Sekt oder Selters?" beschäftigte sich Linnemann vor allem aber nicht nur mit der Wirtschaftspolitik. Zunächst begrüßte Alexander Fleck, Kreisvorsitzender der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung den Gast aus Paderborn zum 41. Frühschoppen.

Im Namen der Kreishandwerkerschaft Rhein-Neckar bedankte sich Kreishandwerksmeister Achim Bauer für die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einigen Gewerken. "Der Fachkräftemangel ist bereits Realität und in unseren Betrieben angekommen", betonte Bauer. So blieben derzeit viele Ausbildungsstellen offen. "Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Und wir brauchen Gesetze, die dem Rechnung tragen", forderte Bauer.

Zum Auftakt seiner Rede im gut besuchten Maimarkt-Festzelt bekannte sich Linnemann als Fußballfan und Vizepräsident des SC Paderborn. "Es dauert wohl noch, bis wir den Waldhof in der zweiten Liga treffen", meinte er scherzend. Aktuell stehen die Paderborner sogar auf einem Aufstiegsplatz zur Ersten Bundesliga. "Für die Betriebe müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wir brauchen Rechtsstaatlichkeit und Verlässlichkeit", erklärte Linnemann.

Der Mittelstand erwarte, dass es Regeln gebe, die alle einhalten müssten. Ein Beispiel dafür sei der EU-Vertrag von Maastricht, der ständig gebrochen werde. "Das geht nicht", bezog der CDU-Politiker unter großem Beifall des Publikums klar Stellung. Ein anderes Beispiel sei die Flüchtlingskrise. Hier habe der Staat an Vertrauen verloren, auch die CDU habe Fehler gemacht. "Wir müssen wissen, wer in unserem Land ist", so Linnemann. Recht und Ordnung müssten wieder auf der Tagesordnung stehen. "Das hat nichts mit ‚Rechts‘ zu tun", betonte er.

Damit es dem Land weiterhin wirtschaftlich gut gehe, brauche es eine Vision, einen Plan. Linnemann kritisierte, dass das Profil der CDU in den vergangenen 13 Jahren Regierungszeit "nicht mehr sichtbar" gewesen sei. Deshalb solle eine Kanzlerschaft grundsätzlich auf zwei Wahlperioden beschränkt werden, meinte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Notwendig sei auch die Verringerung der Arbeitskosten in Deutschland. "Steuern wie der Soli müssen weg", lautete eine Forderung. Zudem müssten Handwerksbetriebe wie Kapitalgesellschaften mit 25 Prozent besteuert werden. Ebenso wichtig seien flexiblere Arbeitszeiten und der Abbau der Bürokratie. Am Ende der Rede bedankte sich das Publikum im Festzelt mit stehendem Applaus.