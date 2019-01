Mannheim. (jami) Im Schnitt acht Millionen Tonnen Schiffsgüterumschlag jährlich, rund 8000 Schiffe, die das Gelände pro Jahr passieren, vier Hafengebiete, 14 Hafenbecken und eine Uferlänge von knapp 55 Kilometern: die Zahlen, die Melanie von Castell nannte, sind gewaltig. Nicht umsonst ist der Mannheimer Hafen der viertgrößter und einer der bedeutendsten Binnenhäfen Europas sowie der flächenmäßig größte Deutschlands. Und so zeigten sich die Abgeordneten der Grünen-Landtagsfraktion, die im Rahmen ihrer Januarklausur in Mannheim an der Hafenführung teilnahmen, überaus beeindruckt.

Treffpunkt war das Haus Oberrhein, der Sitz des Mannheimer Hafenamts. Von dort aus hatten die Besucher einen fabelhaften Ausblick auf einen großen Teil des Hafengebiets. Melanie von Castell leitet die Abteilung Hafenmeisterei. Sie stellte die Hintergründe des Hafens vor, der 1131 Hektar umfasst. Ein Teil davon liege jedoch in privater und städtischer Hand, wie Hafendirektor Roland Hörner erläuterte. "Wir haben die Verkehrssicherungspflicht im Handelshafen, wohingegen in Rheinau und dem Industriehafen die Stadt verantwortlich ist." Somit habe die Mannheimer Hafengesellschaft rund 30 Prozent der Fläche zur Verfügung, die sie gewerblich nutzen könne, erklärte Hörner.

Die Bedeutung für den Handel ist daher immens. Durch die Möglichkeit, Straße, Wasserweg und Gleis zu verbinden, ergeben sich diverse Umschlagmöglichkeiten, von denen unter anderem drei riesige Containerterminals zeugen. Schienenseitig sei der Hafen mit sämtlichen deutschen und einigen wichtigen europäischen Wirtschaftszentren wie Rotterdam verbunden. Seit letztem Jahr besteht sogar eine direkte Zugverbindung bis nach China zur 30-Millionen-Stadt Chongqin. "Die Zugfahrt dauert ungefähr 18 Tage", sagte Roland Hörner. 42 Tage würde es hingegen mit dem Schiff dauern.

"Das Niedrigwasser hat uns 2018 Jahr etwas gebeutelt", erzählte Melanie von Castell. Die Umschlagzahlen, die bislang nur hochgerechnet vorliegen, seien deutlich niedriger als vom Jahr 2017 - rund 600.000 Euro weniger Einnahmen. "Das ging schon im Mai los. Das haben wir zu spüren bekommen." Interessant ist auch die Zusammensetzung an Gütern, die im Mannheimer Hafen umgeschlagen werden. "Eine bunte Mischung", so die Leiterin der Hafenmeisterei. Ein Großteil sei die Steinkohle, die das Großkraftwerk beziehe. Hinzu kämen Erd- und Mineralöle, Chemie, Fahrzeuge, Maschinen, aber auch Steine und Erde aufgrund von Bautätigkeiten, die in den letzten Jahren gestiegen seien. Futter- und Düngemittel oder Erze und Metallabfälle komplettieren die Bandbreite an Gütern, die den Mannheimer Hafen durchlaufen.

Auch an Modernität hat der Hafen einiges zu bieten. Laut Roland Hörner sei er der einzige in Deutschland, bei dem entsprechende Schiffe LNG (Liquified Natural Gas) tanken können, das eine bessere Umweltbilanz aufweist als der herkömmliche Schiffstreibstoff. An speziellen Energieterminals für Flusskreuzfahrtschiffe können diese sich mit Strom und Frischwasser versorgen sowie ihr Abwasser loswerden, wenn sie in Mannheim Halt machen. Nach all den theoretischen Details lichteten die Landtagsabgeordneten die Anker und verschafften sich bei einer Hafenrundfahrt einen Eindruck von dem Gelände.