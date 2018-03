Mannheim. (jami) Bis Ende 2020 soll sich das Zentrum des Glückstein-Quartiers nahe des Mannheimer Hauptbahnhofs entwickelt haben. Baubürgermeister Lothar Quast gab sich zuversichtlich, als er auf einer Pressekonferenz vom neusten Stand bezüglich des entstehenden Quartiers an der Mannheimer Südtangente berichtete. Auch optisch kann man der Prognose des Bürgermeisters durchaus Glauben schenken. Dennoch gibt es noch einiges zu tun, bis die Erweiterung des Stadtteils Lindenhof vollzogen ist.

Einige Gebäude stehen schon, wie beispielsweise das "Haus im Glückstein" oder die fünf Villen am Hanns-Glückstein-Park, die auch so manchem Pendler, der sich durch den Feierabendverkehr auf der Südtangente quälen muss, schon aufgefallen sein dürften. Drumherum wird jedoch viel gebaggert und gebaut. Der Glückstein-Park steht kurz vor dem Abschluss und soll in den kommenden drei bis vier Monaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch die Sanierung der alten Lokschuppen, die in Zukunft Büros und Gastronomie beherbergen, ist in vollem Gang. "Die beiden alten Gebäude sind ein Identifikationspunkt", so Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch zur Bedeutung der alten Gemäuer für das Gesamtprojekt Glückstein-Quartier, in dem der alte Stadtteil mit dem neuen verschmelzen soll.

Doch es gibt noch einige Lücken, die es zu schließen gilt. So seien drei Baufelder noch nicht vergeben, wie die Bürgermeister erklärten. Doch auch diesbezüglich sieht es schon ganz gut aus: Für das Baufeld Drei läuft seit Ende 2017 ein kombinierter Architekten-Bieter-Wettbewerb. Wer den Zuschlag erhält, wird die Preisgerichtsjury Anfang Juni entscheiden. Zehn Bietergemeinschaften, die die gesetzten Kriterien erfüllen, hat die Verwaltung schon an der Hand. Ihnen wurden bereits die Auslobungsunterlagen zur Verfügung gestellt.

"Für die Baufelder Eins und 13 führen wir derzeit Gespräche mit Interessenten, die bereits konkrete Nutzungs- und Vermietungskonzepte vorgelegt haben", erklärte Wolfgang Miodek vom Fachbereich Wirtschaftsförderung. Das Baufeld Zwei soll im kommenden Jahr ausgeschrieben werden. Insgesamt, erklärte Miodek, suche man auch Interessenten von außerhalb Mannheims, die sich vorstellen könnten, in der Quadratestadt Fuß zu fassen. Einer Stadt, die sich seiner Meinung nach zu einem interessanten Standort entwickeln würde.

Auch im Bereich der Infrastruktur seien die Bauarbeiten am Laufen, erläuterte Christa Backhaus Schlegel vom Fachbereich Tiefbau. Pendler, die mit der Bahn unterwegs sind, haben möglicherweise schon den neuen Zugang zum Hauptbahnhof auf Lindenhofseite genutzt, der seit August fertig ist. Er musste verlegt werden, da er sich mitten im Baugeschehen befand. Als großen Meilenstein sehen die Verantwortlichen den Baubeginn der nördlichen und südlichen Glücksteinallee an, der auf den Juli datiert ist. Die Verlängerung der Fahrspuren soll bis Ende 2019 fertig sein.

Zu guter Letzt beginnen Mitte nächstes Jahr die 18-monatigen Bauarbeiten des Lindenhofplatzes, der als Tor zum Glückstein-Quartier sowie dem Stadtteil Lindenhof angesehen wird und letztendlich das Herzstück des neuen Quartiers bildet. Spannend dürfte für die Bewohner, vor allem für junge Familien, allerdings noch die Frage nach den Kinderbetreuungsplätzen werden. Denn neben 4600 Beschäftigten, die im Glückstein-Quartier arbeiten werden, sollen in der Lindenhof-Erweiterung auch 1500 Bewohner ein neues Zuhause bekommen.

Neue Kindergarten- beziehungsweise Kinderbetreuungsplätze seien in den Planungen bislang nicht berücksichtigt, so Quast. "Das ist mit Blick auf die verkehrliche Situation nicht sinnvoll", erklärte er. Einige Eltern des Stadtteils und die Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof schlagen jedoch schon Alarm, vor allem weil in absehbarer Zeit ein Kindergarten in den benachbarten Almenhof verlegt wird, wodurch dem Lindenhof Plätze fehlen werden.