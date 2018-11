Die Ausstellung ist ab heute in der Abendakademie zu sehen. Foto: zg

Mannheim. (ger) "Wie antisemitisch ist Deutschland wirklich?" Dieser Frage geht eine Veranstaltungsreihe nach, die ab Mittwoch in der Mannheimer Abendakademie beginnt. Aktuellen Zahlen einer Untersuchung zufolge sind 20 bis 25 Prozent der deutschen Bevölkerung antisemitisch eingestellt. Mit der Ausstellung unter dem Titel "Man hat sich hierzulande daran gewöhnt" sowie einer Reihe von Vorträgen wird versucht, historische Aspekte und aktuelle Entwicklungen des Antisemitismus bewusst zu machen. Antisemitische Äußerungen, sogar Bedrohungen und Angriffe sind seit einigen Jahren spürbar auf dem Vormarsch.

Aktueller Anlass für die Veranstaltungsreihe der Abendakademie sei eine im Juli veröffentlichte Studie mit dem Titel "Antisemitismus 2.0 - Netzkultur des Hasses" der Technischen Universität Berlin gewesen, machte Roland Hartung, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Abendakademie, bei der Vorstellung der Reihe deutlich. "Die Ergebnisse der Untersuchung waren erschütternd. "Da kursieren noch immer Vorurteile wie aus dem Mittelalter", zeigte sich Hartung entsetzt. Analysiert wurden in der Langzeitstudie der TU Berlin rund 265.000 Internet-Kommentare aus Deutschland aus den Jahren 2007 bis 2018.

Eine erste Gruppe zeige dabei eine "klassische Judenfeindschaft" mit jahrhundertealten negativen Stereotypen, Vorurteilen und Verleumdungen. Eine andere Gruppe meine, der Holocaust und die Erinnerungskultur seien übertrieben. Eine dritte Gruppe, darunter viele Muslime, zeige einen Israel-feindlichen Antisemitismus, nannte Hartung die Ergebnisse der Studie. Die Ausstellung mit Fotos und Texten im Foyer der Abendakademie verfolgt das Ziel, neben Bedrohungen im Alltag und Friedhofsschändungen auch neue Erscheinungsformen wie den islamistischen Antisemitismus stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rufen.

Zur Ausstellungseröffnung am 7. November um 18 Uhr beschäftigt sich Roland Hartung in seinem Vortrag mit dem wieder aufflammenden Antisemitismus. In sechs weiteren kostenlosen Vorträge thematisieren Gastreferenten bis zum 27. Februar 2019 verschiedene Aspekte der Judenfeindlichkeit - ausgehend von historischen Epochen bis hin zu aktuellen Gefahren für die Demokratie durch Verschwörungstheorien und Intoleranz.

Angeboten wird auch ein Argumentationstraining gegen rassistische Parolen. Dazu erinnert ein Abend mit Konzert und Lesung an die Qualität jüdischer Kultur. "Wir wollen Menschen in ihrer Überzeugung gegen den Antisemitismus stärken, um diese Überzeugung weiter in die Gesellschaft zu tragen", betonte Abendakademie-Geschäftsführerin Susanne Deß. "Es soll Ermutigung sein, auch im eigenen Umfeld laut zu widersprechen", fügt Roland Hartung hinzu.

Info: Das Programm gibt es unter www.abendakademie-mannheim.de