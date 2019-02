Mannheim. (pol/van) Zu einem Unfall in der Rheinvorlandstraße ist es am Dienstagnachmittag gekommen, wie die Polizei berichtet. Ersten Angaben zufolge sollen zwei Lkw kollidiert und zwei Personen verletzt worden sein. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Lkw die Rheinvorlandstraße in Richtung Rheinkaistraße. In Höhe der Rheinvorlandstraße 5a fuhr ein 7,5 Tonner von einem Parkplatz auf die Straße und übersah offenbar das andere Fahrzeug. Der 7,5 Tonner wurde frontal an der Beifahrerseite von dem anderen Lkw erfasst.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Update: 26. Februar, 16.55 Uhr