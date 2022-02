Mannheim. (RNZ) Der Startschuss für eine neu eingerichtete Güterzugverbindung zwischen Mannheim und seiner Partnerstadt Qingdao im Osten der Volksrepublik China kann fallen: Am Donnerstag, 17. Februar, startet der erste Güterzug von Mannheim nach Qingdao. Am Freitag darauf geht ein Güterzug von Qingdao aus nach Mannheim auf die Reise. Das teilte die Stadt Mannheim am heutigen Dienstag mit.

Mit einer Transitzeit von 18 bis 21 Tagen auf der 12.300 Kilometer langen Strecke, sei die neue Bahnverbindung eine wichtige Ergänzung zum Seeverkehr und zur Luftfracht, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Die Route des "Mannheim-Qingdao-Shuttle" verläuft dabei durch Polen, Belarus, Russland und die Mongolei. Betreiber der Zuglinie ist die China Ocean Shipping Group Company (COSCO).

Mannheim ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Europa. Hier befindet sich einer der größten Binnenhäfen und ein leistungsfähiger Rangierbahnhof. Hinzu kommt die zentrale Lage der Stadt auf der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Eisenbahnverbindung Rotterdam-Genua. Die neue Güterzugverbindung soll dabei den Logistikstandort Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar stärken.

Auch für Qingdao habe die neue Güterzuglinie hohe Priorität: Sie sei Bestandteil zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und soll zur Diversifizierung der Infrastruktur- und Handelsnetze beitragen, teilte die Stadt Mannheim mit. Mit einem der weltweit größten Containerhäfen sei das zwischen Peking und Shanghai gelegene Qingdao auch ein wichtiger Standort für den Warenumschlag aus Südkorea und Japan.