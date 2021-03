Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Architektur für alle – welche Voraussetzungen braucht sie, was kann sie, wo stößt sie an ihre Grenzen oder erzeugt gar Konflikte? "Reden wir drüber", schlägt der im vergangenen Sommer gegründete Verein "Mannheims Ort für Architektur" (Mofa) vor. Nicht im stillen Kämmerlein innerhalb einer Expertenrunde, sondern mit allen, die sich für Baukultur interessieren. "Wir wollen verschiedene Positionen zulassen, um Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Einfluss die gebaute Umwelt auf uns hat – oder eben auch nicht", erklärt Mofa-Co-Vorsitzender Dennis Ewert.

Zu den 45 Vereinsmitgliedern zählen Architekten und Stadtplaner ebenso wie Ausstellungsdesigner, Kunstlehrer oder Kommunikations- oder Erziehungswissenschaftler, die in verschiedenen Projektgruppen arbeiten. Der Verein startet am Mittwoch, 31. März, in Kooperation mit der Abendakademie das Projekt "Möglichkeitsraum Stadt. Mannheim nach der Krise." Bis 10. Juni finden sechs Online-Veranstaltungen statt. "Kostenfrei und für alle, die Lust haben, etwas über Architektur, Städtebau, Stadtgestaltung und die urbanen Entwicklungen in Mannheim zu erfahren und darüber zu diskutieren", sagt Jörg Schrader von der Projektgruppe. Los geht es stets um 19 Uhr.

Hintergrund > 1. April: Wohnst du noch? – Perspektiven für Wohnen, Arbeiten & Leben. > 8. April: Quadratisch, praktisch, noch gut? – Das Bild der Quadrate im Wandel der [+] Lesen Sie mehr > 1. April: Wohnst du noch? – Perspektiven für Wohnen, Arbeiten & Leben. > 8. April: Quadratisch, praktisch, noch gut? – Das Bild der Quadrate im Wandel der Zeit. > 15. April: Lust auf draußen? – Mehr Qualitäten für den öffentlichen Raum. > 29. April: Ausgebummelt? – Neue Programme für die Innenstadt. > 20. Mai: Alles nur Fassade? – Stadtästhetik als sozialer Faktor. > 10. Juni: Stadt, Land, Flucht? – Zukunft der Stadt. (hwz)

"Wohnst Du noch?", "Ausgebummelt?", "Lust auf draußen?" – unter diesen Slogans wird es um den Dreiklang von Wohnen, Arbeiten und Leben gehen, aber auch um neue Ideen für die Innenstadt und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Die Quadrate stehen dabei im Fokus. "Doch die Fragestellungen sind auf die Stadtteilzentren übertragbar", erklärt Schrader. Die Corona-Krise habe viele Themen zusätzlich befeuert und Defizite offenkundig werden lassen, biete jedoch die Chance, die Stadt fit für die Zukunft zu machen. "Viele werden gerade feststellen, dass die eigenen vier Wände fürs Homeoffice nicht wirklich geeignet sind", nennt Schrader ein Beispiel für den zunehmenden Bedarf an flexibel gestaltbaren Wohnräumen.

Neben der eigenen Wohnung sei in der Pandemie jedoch auch der öffentliche Raum als Aufenthaltsort immer wichtiger geworden, findet Schrader. Die ehemalige Kaufhof-Filiale in N 7 stehe für die Veränderung im stationären Handel, verbunden mit der Frage, welche Programme und Akteure zusammenspielen müssen, damit Innenstädte nichts von ihrer Anziehungs- und Wirtschaftskraft verlieren. In den Schaufenstern des leer stehenden Kaufhauses ist eine Ausstellung zu sehen, die die Vortragsreihe begleitet.

Gezeigt wird unter anderem eine zehn Meter lange und 2,30 Meter hohe Collage des in München lebenden Architekten Florian Bengert, zusammengefügt aus 1000 ihm zugesandten Homeoffice-Grundrissen. "Ein Wimmelbild der besonderen Art, an dessen Details man verweilen kann", so Dennis Ewert.

Er freut sich, dass viele regionale und überregionale Akteure für das Projekt gewonnen wurden: zum Beispiel Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, Maximilian Steverding vom Stadtverbesserungsreferat München, der Mannheimer Stadtbauschreiber Andreas Schenk, Barbara Ritter vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur, Matthias Rauch von der Kulturellen Stadtentwicklung und Baubürgermeister Ralf Eisenhauer.

Info: www.mofa-online.org