Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es war eine Start-up-Idee, die in der vergangenen Woche für Empörung sorgte: In der TV-Show"Höhle der Löwen", bei der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ihre Produkte potenziellen Investoren vorstellen und auf finanzielle Unterstützung hoffen, präsentierten Eugen Raimkulow und André Ritterswürden ihre "diskrete" Entsorgungsidee für benutzte Tampons: die rosa Plastikhandschuhe "Pinky Gloves". Investor Ralf Dümmel war begeistert und wollte einsteigen. Doch es hagelte geharnischte Kritik in den sozialen Netzwerken: Die Idee sei sexistisch und wenig nachhaltig. Mittlerweile haben die Gründer verkündet, ihr Produkt vom Markt zu nehmen. Die Debatte warf auch ein Schlaglicht auf die strukturelle Benachteiligung von Gründerinnen. Die RNZ sprach darüber mit Lena Rübelmann, die seit 2018 das Mannheimer Gründerinnenzentrum GIG 7 leitet.

Frau Rübelmann, auch Sie haben sich über die Geschichte rund um "Pinky Gloves" aufgeregt. Aber Ihnen geht es nicht nur um das Produkt an sich. Was ärgert Sie?

Es ist ein typisches Beispiel von "Hans investiert in Hans". Geldgeber investieren nicht nur in das reine Produkt, sondern auch in die Persönlichkeit der Gründerin oder des Gründers. Es gibt in Deutschland viel mehr männliche als weibliche Investoren. Und die erkennen sich in den jungen Gründern eher wieder als in den jungen Gründerinnen. Diese (unterbewusste) Voreingenommenheit ist so stark, dass meist eben auch in Männer investiert wird – auch wenn der Investor von dem Markt nicht viel weiß und ein Produkt absurd wirkt. Das war hier der Fall.

Aber müsste man der Fairness halber nicht annehmen, dass auch Elise eher in Elise investieren würde?

Ja schon, es gibt aber kaum Elisen. Investoren oder Banker sind nun mal überwiegend männlich. "Pinky Gloves" ist ein klassisches Beispiel dafür, was jeden Tag in unzähligen Finanzierungsrunden passiert.

Dass Frauen, die eine ähnliche oder gar bessere Idee haben, nicht berücksichtigt werden?

Genau. In diesem aktuellen Fall waren es zwei Gründerinnen, die mit ihrer Menstruationsunterwäsche ein nachhaltiges Produkt mit der gleichen Zielgruppe vorgestellt haben. In diese Frauen wollten die Investoren von "Höhle der Löwen" vor zwei Jahren nicht investieren. Das passiert häufig. Es gibt sogar Studien, bei denen Männer und Frauen das gleiche Produkt vorgestellt haben, und die Männer haben die Finanzierung bekommen, die Frauen nicht. Das zeigt für mich, das diese Voreingenommenheit – sei sie bewusst oder unbewusst – eine Rolle spielt.

Es gibt also eine strukturelle Benachteiligung für Gründerinnen?

Ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur bei der Finanzierung. Frauen haben oft deutlich andere Gründungsvoraussetzungen als Gründer. Das hängt eng mit den immer noch existierenden klassischen Rollenbildern zusammen. Frauen auf dem Gründungsweg haben deshalb nicht die gleichen Möglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten. Es gibt beispielsweise nicht genug Kinderbetreuungsangebote. Meist ist es dann doch so, dass es die Frauen sind, die zu Hause bleiben und das Kind betreuen. Sie haben dann einfach weniger Stunden pro Woche für die Gründung zur Verfügung. Das ist eine große Hürde. Zudem ist die Gründerszene stark männlich geprägt: 85 Prozent der Start-ups sind von Männern gegründet. Das heißt, bei Veranstaltungen ist der Frauenanteil relativ niedrig. Förderprogramme und Wettbewerbe werden von Männern konzipiert und von Männern vergeben und so begegnen Gründerinnen auf vielen Ebenen immer wieder strukturelle Benachteiligungen.

Ist es deshalb so wichtig, dass es mit dem GIG 7 in Mannheim seit 2002 eine Anlaufstelle für Existenzgründerinnen gibt?

Genau. Da die Szene stark männlich geprägt ist, gibt es weniger Begegnungs- und Austauschorte, aber auch Vorbilder für Gründerinnen. Unser Gründerinnenzentrum – wir sind übrigens nur eins von dreien in Deutschland – bietet genau das. Das GIG 7 weiß, dass es andere Gründungsvoraussetzungen für Frauen gibt und versucht, genau dort einzuhaken. Mit unseren Vorgründungsberatungen beraten wir 200 bis 300 Frauen pro Jahr. Wir wollen sie bestmöglich ausstatten und sie dort unterstützen, wo sie es brauchen.

Gründen Frauen anders als Männer?

Ich mag eigentlich diese Geschlechterklischees nicht, dennoch beobachte ich, dass Frauen oft eine andere Gründungsmotivation haben als Männer. Viele Gründerinnen haben überdurchschnittlich oft diesen Nachhaltigkeitsgedanken oder wollen sozial etwas verändern. Das spielt eine sehr große Rolle. Sie gründen häufig in anderen Branchen als Männer und gehen die Gründung oft auch anders an. Wir haben viele tolle Frauen, die sagen, sie wollen ihre Firma langsam und nachhaltig aufbauen, organisch wachsen. Sie wollen weiterhin Eigentümerin sein und die Anteile halten.

Wie erfolgreich sind Frauen, die alle Hindernisse beiseite geräumt und gegründet haben?

Studien haben gezeigt, dass wer in von Frauen geführte Start-ups investiert, mehr zurück bekommt. Das Investment zahlt sich aus, weil sie in der Regel profitabler sind und nachhaltiger wirtschaften. Wenn Gründerinnen sich entschieden haben, dann sind sie verdammt gut vorbereitet. Sie tragen diese Geschäftsidee schon lange in sich. Sie scheitern laut Statistik weniger oft und sind länger am Markt.

Mannheim tut viel für die Start-up-Szene, es gibt branchenspezifische Gründungszentren. Haben Frauen es in Mannheim dadurch leichter?

Natürlich ist in manchen Bereichen, wie beispielsweise Technologie, die Mannheimer Gründungsszene ebenfalls männlich geprägt. Aber es ist auffällig, dass es viele erfolgreiche Gründerinnen gibt, gerade in der Kunst-, Kreativ- und Textilwirtschaft. Das ist auf die Förderstrukturen zurückzuführen.

Was halten Sie von TV-Formaten wie "Höhle der Löwen"?

Ich finde es gut, dass Themen wie Start-ups und Gründertum dadurch einem breiten Publikum näher gebracht werden. Für Start-ups ist es natürlich eine super Werbeplattform. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Sendung vor allem der Unterhaltung dient. Bei den Investorenangeboten muss man sehr gut hinschauen. Immer wenn man Anteile seiner Firma abgibt, sollte man sich das besser zwei Mal überlegen.