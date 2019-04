Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Kamran Alijani-Moamar erkennt die Situation sofort: Da steht jemand jenseits des Brückengeländers oberhalb der ICE-Trasse in der Waldstraße. Ein junges Mädchen, das Anstalten macht, zu springen. Der Waldhöfer, der kurz nach 22 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg ist, zögert keine Sekunde. Er verständigt die Polizei und spricht den Teenager an. Die 16-Jährige reagiert nicht. Der Familienvater hört den nahenden Zug und zieht sie hinüber auf die sichere Seite des Geländers. "Sie ist fortgelaufen und ich auf dem Rad hinterher, weil ich Angst hatte, dass sie hinunter läuft in Richtung Schienen", sagt er. Mit der Polizei bleibt er in Kontakt. Wenig später können Beamte die Jugendliche in ihre Obhut nehmen.

"Sie haben ein Leben gerettet", stellte Polizeipräsident Thomas Köber fest, als er und Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht den Familienvater jetzt mit dem Preis "Beistehen statt Rumstehen" auszeichneten. Der Verein Sicherheit in Mannheim (Sima) vergibt den Preis an Menschen, die ebenso couragiert wie umsichtig eingreifen, wenn andere Hilfe brauchen. In diesem Fall war es keine Straftat, sondern ein akuter Notfall. "Ihr Handeln hatte auch für Dritte positive Auswirkungen", ergänzte Specht mit Blick auf Zugführer und Rettungskräfte, die Suizide auf Bahngleisen besonders schwer verarbeiten. Der 47-Jährige selbst ist froh, am 29. Januar alles richtig gemacht zu haben. Erst hinterher sei ihm die ganze Tragweite bewusst geworden. "Als Vater zweier Jungs hat mich die Frage, was passiert sein muss, dass jemand seinem jungen Leben ein Ende setzen will, sehr beschäftigt", sagte er.

Specht als Vereinsvorsitzender und Köber als sein Stellvertreter vergeben den Preis in regelmäßigen Abständen. Keiner soll sich dabei aufopfern und in Gefahr bringen. Zivilcourage ist gefragt, doch diesbezüglich seien rückläufige Tendenzen zu beobachten, bedauerte Köber. Nicht so bei Timur Özcan (28) und Tina Gründer (38). Beide bewahrten Senioren vor Diebstahl und Betrug.

Als Tina Gründer Mitte Januar ihrem Nachbarn in Begleitung zweier Männer im Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt-West begegnet, grüßen alle freundlich. "Mir kam die Situation trotzdem komisch vor", erinnerte sie sich. Sie weiß, der 84-Jährige sieht und hört schlecht. Bis zu ihrem Vorstellungsgespräch hat sie noch etwas Zeit. Daher läuft sie dem Trio hinterher. Als ihr Nachbar in eine Bank geht, spricht sie ihn an und erfährt, dass er 5000 Euro für den Kauf eines wertvollen Teppichs abheben will. Gründer hält ihn davon ab und verständigt die Polizei, die einen der Tatverdächtigen festnehmen kann. Der Teppich wäre gerade einmal 200 Euro wert gewesen.

"Straftaten zum Nachteil älterer Menschen nehmen drastisch zu", teilte Thomas Köber mit. Auch ein 84-Jähriger auf dem Lindenhof bekam das zu spüren. Kurz vor Weihnachten hat er 1500 Euro für Geschenke abgehoben. Beim Verlassen der Bank fragen ihn zwei junge Frauen nach dem Weg, breiten zur Ablenkung einen Stadtplan aus und entwenden blitzschnell den Geldumschlag. Eine Passantin spricht den gerade auf dem Fahrrad vorbeikommenden Timur Özcan auf den Vorfall an. "Ich bin den Frauen hinterhergefahren", erzählte er. Obwohl unter Adrenalin habe er die Gefahrenlage für sich selbst abgeschätzt, bevor er eine der Diebinnen bis zur Festnahme kurz darauf festgehalten habe. "Eigenschutz geht vor", so der Verwaltungsbeamte bei der Polizei.

Die drei Preisträger erhielten jeweils eine Urkunde, einen Glaskubus mit Inschrift, Einkaufsgutscheine sowie Tickets für SV Waldhof und Rhein-Neckar-Löwen.