Mannheim. (alb) Fast einen Tag lang hat sich der mittlere Teil der Langen Rötterstraße in der Neckarstadt-Ost am Samstag in eine Rad- und Flaniermeile verwandelt. Beim "Parking Day" wurden Autos aus der Hauptschlagader des Viertels verbannt, einige mussten dafür abgeschleppt werden.

Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag von einem breiten Bündnis, das sich viel einfallen ließ. Basteltische wurden in Parkbuchten aufgestellt, ein DJ motivierte die Besucher zum Tanzen auf den Stellplätzen. Kinder fuhren mit Bobbycars und Rädern über die Straßen. Ein Seitenstreifen verwandelte sich mit Teppichen und Sesseln in ein kleines Wohnzimmer. Erwachsene spielten Schach. Foto: vaf