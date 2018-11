Wahrhaft pompös: Modeschöpfer Harald Glööckler legt letzte Hand am Wunschbaum an. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim. Auf einmal ist alles hell erleuchtet. Passanten mit schweren Einkaufstaschen bleiben stehen und bewundern die strahlende Pracht auf dem Münzplatz zwischen Q6 und Q7. Doch spätestens als der Blick vom Wipfel des höchsten Weihnachtsbaums Mannheims hinab wandert, wird die Shopping-Beute auf den Boden gestellt und das Smartphone gezückt. Vor der geschmückten Tanne nämlich zieht ein Mann mit schwarzem Bart, platinblonder Haarpracht und edler Dompteursjacke die ganze Aufmerksamkeit auf sich: Modeschöpfer Harald Glööckler ist es, der die Weihnachtszeit im Konsumtempel höchstpersönlich für eröffnet erklärt.

Als das Einkaufsquartier Q6/Q7 vor zwei Jahren eingeweiht wurde, unterhielt der in Kirchheim an der Weinstraße lebende Couturier selbst für ein paar Monate eine kleine Boutique dort. Seit November hat sein PopUp-Store "Pompöös" wieder eröffnet, doch das ist nicht der Grund seines Besuchs. Vielmehr unterstützt der Star-Designer die Wunschbaum-Aktion des Rotary-Clubs, dank der junge Bewohner des katholischen Kinder- und Jugendheims St. Josef zur Weihnachtszeit beschenkt werden.

Der Baum im Untergeschoss ist zwar längst nicht so groß wie die Tanne im Freien, dafür aber das rot-goldene Schmuckarrangement von Glööckler eigenhändig entworfen. Wobei: "Das Aufhängen ist nicht so mein Ding. Da habe ich keine Geduld, aber ich weiß, wie es aussehen soll", erklärt der 53-Jährige - und zupft mit seinen mit münzgroßen Ringen behangenen Fingern dann doch ein paar Zweige und Kugeln zurecht.

Wichtiger als die über 1000 Kugeln sind ohnehin die Wünsche, die an der Glööckler’schen Tanne baumeln: Kleider, Brettspiele oder Fußballschuhe. Im vergangenen Jahr wurden von den bummelnden Gästen aus der ganzen Region rund 150 Geschenke für benachteiligte Kinder und Jugendliche gekauft. Nicht mit etwas Aussortiertem sollen diese zur Weihnachtszeit bedacht werden, sondern mit dem, was sie sich wirklich wünschen.

"So verlieren die Kinder nicht die Hoffnung, dass an Weihnachten auch an sie gedacht wird. Wenn ihr individueller Wunsch eintritt, löst das vielleicht eine positive Kettenreaktion im weiteren Leben aus. So war es bei mir: Ich wollte Märchenprinz werden - und bin es geworden", sagt der Modestar mit leichtem Augenzwinkern. Und doch schwingt Ernsthaftigkeit mit.

"Ich bin Kind geblieben - beziehungsweise hole das nach, was in meiner Kindheit verloren gegangen ist", betont Glööckler, dessen Mutter starb, als er 14 Jahre alt war. Nicht immer war Weihnachten für ihn ein Fest der Liebe, und dennoch sieht er das Positive. "Es ist alles wie in einem Märchen, doch genau darum geht es ja auch: Nicht immer alles genau zu durchleuchten, sondern sich auch mal verzaubern zu lassen. Runterkommen, besinnlich werden, alles verlangsamen - auch wenn in den letzten drei Tagen vor Heilig Abend natürlich noch einmal Hektik ausbricht", weiß er.

Noch mehr Extravaganz als sonst, das muss für den Modeschöpfer zur Adventszeit aber nicht sein. "Bei mir ist im Grunde immer Weihnachten", sagt er lächelnd - und überlässt der 13-jährigen Ann-Sophie Michel die Kernbotschaft. "Man kann sich sozial engagieren und dabei Spaß haben", betont die Rotarierin. Denn Weihnachten wird nur dann ein Fest der Liebe, wenn man es mit anderen teilt.