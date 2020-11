Mannheim. (RNZ) Der Weihnachtspäckchenkonvoi fährt trotz Corona-Pandemie und bringt bedürftigen Kindern in entlegene und ländliche Gebiete Osteuropas Geschenke. Das Motto lautet: Kinder helfen Kindern. An der Hilfsaktion beteiligt sich auch die Raben Trans European Germany GmbH mit eigenen Sammelstellen und eigenen Lastwagen, die die Päckchen vom 5. bis 12. Dezember nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine bringen.

Schirmherr des gemeinnützigen Projekts von mehreren Wohltätigkeitsgruppierungen ist zum vierten Mal Raben-Geschäftsführer Ewald Raben. "Zusammen mit meinem Team beteiligen wir uns gern am Konvoi, da wir wissen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird", sagt er. Der Weihnachtspäckchenkonvoi startet am 5. Dezember in Hanau. Geladen haben die Lastwagen Päckchen mit Spielsachen und Kleidung. Die freiwilligen Helfer übergeben die Geschenke in Kliniken, Waisenhäuser, Schulen und Kindergärten.

"Die Idee dabei ist, dass sich Kinder aktiv und bewusst an dem Päckchen beteiligen. Dafür schenken sie ein gut erhaltenes, funktionsfähiges Spielzeug von sich", sagt Sabine Zange, Geschäftsführerin des Weihnachtskonvois.

Das Ziel ist nicht die Anzahl der Pakete, sondern die Freude der Kinder. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Konvoi an zahlreiche Vorgaben gebunden. So dürfen beispielsweise keine Begleitpersonen mitfahren. Die Kontaktbeschränkungen erschweren den Ehrenamtlichen zudem den Transport der Päckchen von den Sammelstellen in das Zentrallager von Raben in Mühlheim-Kärlich.

Fertig gepackte Päckchen können bis zum 26. November werktags zwischen 8 und 16 Uhr in Sammelstelle der Raben-Niederlassung, Essener Straße 58, in Mannheim, abgegeben werden. Geeignet sind neben gut erhaltenen Spielsachen und Kleidung, Spiele, Schreibutensilien, Hygieneartikel wie Waschsachen oder Zahnbürsten sowie Mal- und Schulutensilien und Süßigkeiten.

Nicht geeignet sind deutschsprachige Bücher und Spielsachen, die mit Batterien betrieben werden. Die Päckchen dürfen gerne in Geschenkpapier eingepackt sein.