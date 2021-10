Mannheim. (mpt) Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg sollen in diesem Jahr möglich sein. Darauf haben sich am Mittwoch das Sozialministerium, die kommunalen Landesverbände und Vertreter der Schausteller geeinigt. Auch die Stadt Mannheim plant aktuell die Durchführung der Weihnachtsmärkte, wie eine Stadtsprecherin auf Nachfrage der RNZ erklärte. "Wie sie stattfinden und in welcher Form, ist von den dann gültigen Verordnungen abhängig. Dies dürfte sich erst im Laufe des nächsten Monats abzeichnen."

Im vergangenen Jahr waren die Weihnachtsmärkte aufgrund der Pandemielage abgesagt worden. Jan Goschmann hoffte im Winter 2020 sogar über den gewohnten Öffnungstermin hinaus noch auf eine kleine Variante. "Jetzt sind wir nicht 100 Prozent sicher, aber doch sehr zuversichtlich, wir planen fest mit dem Weihnachtsmarkt", so der Geschäftsführer der Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH MWG, die das adventliche Treiben am Wasserturm organisiert. Das Schreiben des Sozialministeriums wertet er als positives Signal. Aber man müsse noch abwarten, welche genauen Vorgaben es gibt.

Vom 22. November bis zum 23. Dezember ist der Weihnachtsmarkt am Wasserturm vorgesehen. Wie genau die Platzvergabe gestaltet wird, ob es einen festen Einlass und eine Umzäunung gibt, ist aber noch offen. "Wir versuchen, so zu planen wie in normalen Zeiten, und nach aktuellem Stand der Dinge auch in der gewohnten Größe. Aber die endgültigen Vorgaben kommen vielleicht erst zwei, drei Wochen vor der Eröffnung", stellt sich Goschmann auf viele Optionen ein. Mit den Schaustellern und Kunsthandwerkern stehe er in Kontakt. "Die meisten haben ein großes Interesse, es haben weit weniger Beschicker ihre Buden aufgegeben als befürchtet. Wir freuen uns darauf, und ich hoffe die Besucher auch."