Mannheim. (pol/mün) Ein 44 Jahre alter Mann wurde am frühen Sonntagmorgen von Polizisten mit der Schusswaffe in einer Wohnung im Stadtteil Waldhof tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er später in einem Krankenhaus.

Familienangehörige hatten Rettungsdienst und Polizei gegen 5.13 Uhr alarmiert. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, teilen die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe sich der Mann psychisch auffällig verhalten. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst waren neben dem 44-Jährigen auch die Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung.

Als der Mann sich selbst mit einem Messer schwer verletzte und anschließend die eingesetzten Polizeibeamten damit bedrohte, kam es zum Schusswaffengebrauch. Der 44-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst sofort in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht, erlag dort aber später seinen Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe geführt. Details zum Einsatz wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilen.

Im Jahr 2018 setzten Beamte in Baden-Württemberg in 1154 (2017: 1258) Fällen Schusswaffen ein. Die Beamten nutzten nach Angaben des Innenministeriums ihre Pistole 14 Mal gegen Menschen, darunter waren vier Warnschüsse und ebenso viele Schüsse aus Notwehr. In sechs Fällen versuchten Beamte, die Flucht von Straftätern zu verhindern. Dabei wurde niemand getötet; zwei Menschen wurden verletzt. Bundesweit erschossen Polizisten im vergangenen Jahr elf Menschen.

Hinweis: Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Waldhof - zuerst hatte die Polizei von Wallstadt geschrieben.