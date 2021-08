Mannheim/Heidelberg. (RNZ/ppf) Die Identität der gefundenen Leiche in dem angebrannten Baucontainer in der Carl-Reuther-Straße ist weiterhin unbekannt. Am Freitagabend ereignete sich der Vorfall, den derzeit das Kriminalkommissariat Mannheim beschäftigt. Dieses führt nach wie vor umfangreiche Ermittlungen zur Brandursache durch und versucht herauszufinden, wer die männlichen Person war. Zur Klärung der Todesumstände sowie zur Feststellung der Identität ist für die kommenden Tage eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg geplant. Mit Ergebnissen ist nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen, teilt das Polizeipräsidium mit.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 11.05 Uhr

Mannheim. (dpa/lsw) Nach dem Brand eines Baucontainers steht die Identität einer dort entdeckten Leiche noch nicht fest. Das Ermittlungsverfahren laufe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die genaueren Todesumstände und die Ursache des Feuers sind demnach ebenfalls noch nicht geklärt.

Der Brand war am späten Freitagabend auf einem Firmengelände im Mannheim-Waldhof ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den verbrannten Leichnam wenig später bei den Löscharbeiten gefunden.

Update: Montag, 2. August 2021, 12.17 Uhr

Feuerwehr findet Toten in abgebranntem Baucontainer

Mannheim. (pol/lyd) Am Freitagabend kurz vor 23 Uhr geriet ein Baucontainer auf einem Firmengelände in der Carl-Reuther-Straße in Brand, teilt die Polizei mit. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Bei den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte im Container eine bereits verbrannte Leiche. Die genauen Umstände sind noch unklar und sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.