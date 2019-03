Mannheim-Vogelstang. (pol/sdm) In Mannheim-Vogelstang wurde ein Lastwagen in miserablem Zustand aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei berichtet, dass Spezialisten der Verkehrspolizei Montagmorgen um 9.45 Uhr einen augenscheinlich heruntergekommenen Lastwagen und seine 26-jährige Fahrerin in der Magdeburger Straße kontrollierten. Das Ergebnis war erschreckend: 42 Mängel und dann war der Mercedes Benz Pritschen-Lkw noch um knappe 2,5 Tonnen Eisenwaren überladen. Die Karosserie im Bereich des Ladenbodens war auf der gesamten Länge durchgebrochen und ein Expandergummi würde über das Armaturenbrett als Ersatz für die beschädigte Feder am Gaspedal angebracht. Der weitere Fahrbetrieb wurde untersagt, die Kennzeichen entwertet und der Lastwagen auf dem polizeilichen Verwahrgelände abgestellt.