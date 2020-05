Mannheim-Vogelstang. (pol/rl) Wegen einem jungen Radfahrer musste eine Straßenbahn am Samstagabend eine Notbremsung hinlegen. Laut Polizeibericht war der Junge gegen 18 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle "Vogelstang-West" über den Gleisbereich gefahren. Der Führer der gerade aus Richtung Wallstadt kommenden Straßenbahn der Linie 5a musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei stürzte in der Bahn eine 61-Jährige und prallte gegen den Fahrscheinentwerter. Die verletzte Frau wurde danach in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bahnstrecke war nach dem Zwischenfall etwa 45 Minuten gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim sucht nun Zeugen des Vorfalls und erhofft sich Hinweise auf den Jungen.

Der Junge soll etwa 12 Jahre alt sein, hatte dunkle Haare und trug ein blaues Hoffenheim-Trikot. Hinweise werden unter der 0621/174-4222 entgegengenommen.