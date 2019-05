Mannheim. (pol/mare/van) Bis Dienstagabend wurde die 23-jährige Rosanna R. vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach einem Ausflug sollte die junge Frau wieder in eine Fachklinik in der Mannheimer-Innenstadt zurückgebracht werden. Gegen 18 Uhr war sie kurz vor dem Eingang davon gerannt. Eine hilflose Lage konnte nicht ausgeschlossen werden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde die Frau am Vormittag unversehrt aufgefunden. Die 23-Jährige hielt sich nach Angaben der Beamten um kurz vor 11 Uhr in der Bonadiestraße auf, als sie Passanten erkannten. Sie wurde zurück in die Fachklinik gebracht.

Update: Donnerstag, 9. Mai, 12.20 Uhr