Mannheim. (pol/rl) Ein Autofahrer war am Samstagnachmittag auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt in Richtung Oppau wechselte er um 16.02 Uhr unvermittelt von der linken Fahrspur über den rechten Fahrstreifen in die Ausfahrt.

Ein weißer BMW auf dem rechten Fahrstreifen musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Zwei nachfolgende Mercedes-Benz-Fahrer konnten ebenfalls noch rechtzeitig bremsen. Der 31-jährige Fahrer eines Opel Astra dahinter jedoch hatte jedoch einen zu geringem Sicherheitsabstand gehalten und fuhr auf den stehenden Mercedes auf. Ein weiterer Mazda MX5 fuhrt nun noch dem Opel Astra ins Heck.

Der 49-jährige Mazda-Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige konnte das Krankenhaus unverletzt verlassen, die 41-Jährige erlitt ein Halswirbelsäulensyndrom sowie eine Augenverletzung. Alle anderen Fahrer blieben unverletzt.

Am Mercedes entstand 1500 Euro, am Opel Astra 5000 Euro und am Mazda 6000 Euro Sachschaden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bildete sich ein Rückstau auf dem Luisenring bis zum Kurpfalzkreisel. Nachdem der Mazda gegen 17.40 Uhr abgeschleppt wurde, wurde der rechte Fahrstreifen freigegeben. Das entspannte dann auch bald die Verkehrslage.

Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der 0621/174-4222 zu melden.

Update: Sonntag, 6. Juni 2021, 0.10 Uhr