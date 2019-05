Von Harald Berlinghof

Mannheim. Jeder darf auch einmal träumen. Zum Beispiel von einer Mannheimer U-Bahn. Oder einem Tunnel unter dem Rhein nach Ludwigshafen. Beim Treffen zwischen Vertretern des Mannheimer Umweltforums mit Mannheims Erstem Bürgermeister Christian Specht (CDU) und Vertretern der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof kam so einiges auf den Tisch. Es ging bei dem Informationsaustausch darum, wie die Straßenbahnlinien, die Bahnsteige und Gleise vor dem Hauptbahnhof neu gestaltet werden können.

Im November hatte man der Bevölkerung im Mannheimer Stadthaus sechs Varianten vorgestellt. Damals schon hatte man eine Variante als Vorzugsvariante bezeichnet, die letztlich umgesetzt werden soll. Die Pläne sehen vor, zwei der bisher drei Bahnsteige an der heutigen Stelle vor dem Bahnhof zu belassen. Zwei weitere sollen wenige Meter weiter in die Achse Kaiserring platziert werden. Die Einfahrt zur Tiefgarage muss verschoben werden.

Das Mannheimer Umweltforum kritisierte allerdings, dass die Dimensionierung der Bahnsteige angesichts steigender Fahrgastzahlen zu klein veranschlagt sei. Rollatoren und Kinderwagen im Gegenverkehr, dazu die hohe Frequenz der Ein- und Aussteigenden an der nachfragestärksten Straßenbahnhaltestelle Mannheims hatten beim Umweltforum für Bedenken gesorgt. Auch die Überdachungen wurden infrage gestellt. Das hatte man auch in einem Brief an Bürgermeister Specht zum Ausdruck gebracht.

Der stellte sich jetzt einer Diskussion vor Ort. Auf Seiten des Umweltforums war von Zielvorgaben der Bundesregierung die Rede, die eine Verdopplung der ÖPNV-Fahrgastzahlen bis 2030 vorsehen. Auch bei einer Steigerung der Zahlen um 50 Prozent seien die neuen Bahnsteige zu klein dimensioniert, betonte Andreas Schöber vom Umweltforum.

Für die RNV ist eine Fahrgaststeigerung zwischen zehn bis zwölf Prozent realistisch. In eine volle Straßenbahn mit 60 Metern Länge passen rund 300 Fahrgäste. Auf den Bahnsteigen stelle man rechnerisch 1,5 Quadratmeter Fläche für jeden Fahrgast zur Verfügung - das Sechsfache dessen, was man in einer Bahn gesetzlich vorgeschrieben vorhalten müsse. "Vorschrift ist für solche Bahnsteige eine Breite von 1,50 Meter", erklärte RNV-Bereichsleiter Infrastruktur Gunnar Straßburger. "Wir bauen meistens 2,50 Meter breit und am Hauptbahnhof sogar 3,50 breit."

Ein Komplettdach über dem gesamten Bereich hätte die städtebaulich bedeutende Sichtachse zwischen Bahnhofsgebäude und Ringstraße beeinträchtigt. Außerdem sei fraglich, ob die Fahrgäste bei schlechtem Wetter auf den Bahnsteigen warten, obwohl der Bahnhofseingang nur wenige Meter entfernt ist. Durch den Umbau muss allerdings auch eine Baumreihe auf der südöstlichen Seite der Kaiserring entfernt werden. Der 11,6 Millionen Euro teure Umbau soll im Frühjahr 2021 beginnen. Die Inbetriebnahme der vier neuen Bahnsteige ist für 2023 geplant.

Neben drei oberirdischen hatte die RNV auch drei unterirdische Varianten untersucht, die unter dem Hauptbahnhof hindurch bis Mannheim-Lindenhof geführt hätten. Aufgrund von Problemen bei der Abzweigung von Fahrgästen, die nach Ludwigshafen wollen, und vor allem die exorbitant hohen Kosten einer Unterfahrung des Hauptbahnhofs hatten diese Varianten schnell als unrealistisch erscheinen lassen.

Christian Specht verwies eine andere Vorstellung ins Reich der Fantasie. "Eine Steigerung der Fahrgastzahlen um 50 Prozent oder mehr wäre mit dem bisherigen System des ÖPNV in Mannheim nicht zu bewegen. Eine solche Masse an Menschen ist nur mit einer zusätzlichen U-Bahn zu bewältigen", so Specht. Doch auch wenn es Anfang der 1970er-Jahre schon einmal Ideen für eine U-Bahn zwischen Mannheim und Ludwigshafen gab, bleibt ein solches - auch finanzielles - Mammutprojekt seiner Meinung nach gegenwärtig eine Utopie.