Mannheim. (RNZ) Momentan ruhen die Arbeiten zur Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes (Bahnhofsvorplatz) noch bis zum 9. Januar. Am Montag, 10. Januar, beginnt der Rückbau der alten Ausfahrtrampe der Tiefgarage unter dem Hauptbahnhof. Das Parkhaus ist ab diesem Zeitpunkt voraussichtlich bis Ende März gesperrt. Dies gaben Stadtverwaltung und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Als alternative Parkmöglichkeiten in Bahnhofsnähe stehen die Parkhäuser Hauptbahnhof P2 in der Heinrich-von-Stephan-Straße 6 und Hauptbahnhof P3/P4 in der Kepler-Straße 21-25 zur Verfügung.

Bisher sei man mit dem Verlauf des Großprojekts zufrieden: Bereits im Sommer wurde die Borelly-Grotte erfolgreich verfüllt, auch die Arbeiten zur Verlegung der Tiefgaragenausfahrt liefen im Oktober gut an. Zuletzt wurde an der neuen Ausfahrt für das unterirdische Parkhaus die Bodenheizung verbaut und die Bodenplatte der Rampe gegossen. Trotz kleinerer Lieferengpässe bei den Baumaterialien liege man im Bauzeitenplan, heißt es in dem Schreiben.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt, die seit Mai hauptsächlich von der Stadt Mannheim entlang des Quadrates L15 ausgeführt werden, nähern sich dem Ende. Bereits im vergangenen Sommer wurde entlang der Haltestelle der neue Bodenbelag, der sich gestalterisch an das Pflaster des Lindenhofplatzes verlegt.

Seit Dezember erfolgen Arbeiten rund um den vorhandenen Baumbestand entlang der westlichen Seite des Willy-Brandt-Platzes. Um den Linden, die über der Tiefgarage stehen, langfristig bessere Wachstumsbedingungen zu ermöglichen, wurden Wurzelbrücken in den Boden eingebracht, sowie Baumsubstrat, das zu besseren Lebensbedingungen beitragen soll. Hinzu kommt der Einbau einer neuen Baum-Bewässerungsanlage.

Um den Bereich des ehemaligen Abgangs zur verfüllten Borelly-Grotte zu verschönern und um den Übergang zur Innenstadt an der Bismarckstraße attraktiver zu gestalten, hat die Stadtverwaltung vier weitere Bäume pflanzen lassen. Auch die neue Beleuchtung an diesem Abschnitt des Platzes ist fast vollständig installiert.

Wenn im April die Verlegung der Tiefgaragenausfahrt beendet ist, können die Gleisarbeiten zum Ausbau der Stadtbahn und Bushaltestellen des Mannheimer Hauptbahnhofs beginnen. Der Straßenbahnbetrieb an dem Knotenpunkt ist bis voraussichtlich Mitte Mai weiterhin regulär möglich. "Die Verlegung der Tiefgaragenausfahrt ist – wie zuvor auch die Verfüllung der Borelly-Grotte – eine notwendige Voraussetzung für die Kapazitätserweiterung der Haltestelle am Hauptbahnhof, um sowohl den Platz als auch den stabilen Grund für ein viertes Stadtbahngleis zu gewährleisten" heißt es abschließend.

Info: Alle Informationen zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes finden Interessierte unter www.bahnhofsvorplatz-ma.de.