Mannheim. (RNZ/mün) Die Hälfte einer Mannheimer Schulklasse sowie ihre Lehrer müssen in eine 14-tägige Quarantäne. Eine Mitschülerin wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Da die Klasse des Mannheimer Gymnasiums in zwei Gruppen unterrichtet wurde, muss nur die Gruppe mit der betroffenen Schülern in Quarantäne.

Das Mädchen gehört zu einer Gruppe von 5 Personen in Mannheim, die jetzt positiv getestet wurden. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind einige von ihnen Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten.

Die Schüler und Lehrer, die keinen direkten Kontakt zu der Schülerin hatten, haben ein erhöhtes Infektionsrisiko, müssen aber nicht isoliert werden.

Die Eltern wurden bereits informiert, so das Gesundheitsamt. Man ermittele derzeit weitere Kontaktpersonen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Diese Kontaktpersonen werden - unabhängig von Krankheitssymptomen - auf das Virus getestet.