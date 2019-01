Mannheim. (pol/mün/van) Nach einem Zusammenstoß am Montagabend musste in der Mannheimer Neckarstadt die Ludwig-Jolly-Straße gesperrt werden. Das meldet die Polizei. An dem Unfall sollen zwei Autos beteiligt sein, es wurden fünf Menschen verletzt.

Gegen 21.45 Uhr wollte ein 22-jähriger Ford-Fahrer von der Riedfeldstraße auf die Ludwig-Jolly Straße einbiegen. Dabei kollidierte er jedoch mit einem BMW, der in Richtung Luzenberg fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW mehrmals um die eigene Achse geschleudert. Anschließend kam das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll die Ampel "Grün" für den BMW-Fahrer gezeigt haben.

Von den drei Insassen wurden der Fahrer und sein Mitfahrer leicht verletzt. Der Beifahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Fords verletzte sich leicht, sein Mitfahrer wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Lebensgefährliche Verletzungen zog sich keiner zu, so die Beamten.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ludwig-Jolly-Straße war bis Mitternacht voll gesperrt. Die Buslinie 60 wurde in dieser Zeit über die Industriestraße umgeleitet.

Hinweise gehen an den Verkehrsunfalldienst Mannheim, Telefon 0621/174-4045.

Update: Dienstag, 22. Januar, 8.25 Uhr