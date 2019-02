Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Selbst die Fans von 1899 Hoffenheim haben nur die besten Erinnerungen an das Mannheimer Stadion: Neun Spiele ihres Teams ohne Niederlage, als die Sinsheimer Arena noch im Bau ist. Michael Schumachers Benefizkicks "Spiel des Herzens" bleiben ebenso in Erinnerung wie Länderspiele der Frauen, das Auf und Ab des heimischen SV Waldhof und manch atemberaubende Choreografie der Ultras. Am 25. Februar 1994, also vor 25 Jahren, ist das "weite Rund" in Mannheims Osten eingeweiht worden - doch es gab reichlich Anlaufschwierigkeiten.

Mit einem Fassungsvermögen von 25.721 Zuschauern auf 13.713 Sitzplätzen und 12.008 Stehplätzen, die seither nur dreimal ausverkauft sind, zählt das Carl-Benz-Stadion zu den ganz Großen der Metropolregion. Es verfügt über Flutlicht, besitzt aber keine Rasenheizung und liegt nur einen Steinwurf vom Lokalrivalen VfR Mannheim entfernt. Im Zug der Namensgebung hat das Unternehmen Daimler Benz AG finanzielle Mittel zur Anschaffung einer Anzeigetafel beigesteuert. Dass die Namensrechte damals ohne zeitliche Befristung vergeben worden sind, ist nur einer von unzähligen, teuren Managementfehlern des Traditionsvereins.

Die Geschichte des städtischen Schmuckkästchens reicht wesentlich weiter zurück als ein Vierteljahrhundert. Dort, wo heute der SVW um den Wiederaufstieg kämpft, entstand 1927 das Stadion Mannheim. Es besaß eine Leichtathletikbahn, fasste 35.000 Zuschauer und war unter anderem 1929 Schauplatz eines Länderspiels zwischen Deutschland und der Schweiz. Das Stadion verfügte zudem über eine der wenigen 500-Meter-Aschenbahnen der damaligen Zeit. 1959 erhielt die Sportstätte eine neue Tribüne und wurde vier Jahre später in Rhein-Neckar-Stadion umbenannt.

Im Mai 1978 regte der Mannheimer Gemeinderat den Bau einer Mehrzwecksportstätte in Neuostheim an, um dem erfolgreichen SV Waldhof eine Perspektive zu eröffnen. Der Verein selbst allerdings boykottierte den Plan. "Der Verein gehört in den Norden", lautete die Parole. Und so wurde zunächst das Stadion am Alsenweg für fünf Millionen Mark saniert. Umsonst, denn als der Verein 1988 in die Bundesliga aufstieg, fehlte dort die Flutlichtanlage, und man musste die Spiele im Ludwigshafener Südweststadion austragen. Weil das kein dauerhafter Zustand sein konnte, wurde schließlich auch von SVW-Seite grünes Licht für einen Stadion-Neubau auf der Fläche des Rhein-Neckar-Stadions gegeben.

Doch der Ball lag längst noch nicht hinter der Linie. Die Anwohner Neuostheims wehrten sich juristisch gegen die wöchentliche Autoflut. Und hatten zunächst Erfolg. Das Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigte zwar den Neubau des Carl-Benz-Stadions für 25 Millionen Mark, doch mit Einschränkungen. Anfangs durften nur 25 Spiele pro Jahr, davon fünf Abendspiele, ausgetragen werden. Und die mussten bis spätestens 22 Uhr beendet sein. An Sonn- und Feiertagen schwieg die Schiedsrichterpfeife ganz. Inzwischen ist die Bürgerinitiative gegen das Stadion Geschichte. Auch Klagen von Anwohnern hat es seit Jahren nicht mehr gegeben.

Das freilich könnte sich ändern, falls es der Verein im dritten Anlauf endlich in die höhere Dritte Liga schafft. Zwar sind heute mehr Heimspiele erlaubt als vor 25 Jahren, und Sonntagsruhe gibt es auch nicht mehr. Doch ein Problem bleiben die so genannten "Hochrisikospiele", von denen es beim Aufstieg automatisch mehr geben wird. Während die SVW-Anhänger jubeln, blickt die Mannheimer Polizei schon jetzt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.

Vor diesem Hintergrund rüstet das Carl-Benz-Stadion im Jubiläumsjahr auf. Eine neue Lautsprecheranlage, neuer Rasen und besonders moderne Überwachungskameras werden angeschafft. Beginnen soll der Umbau in der Sommerpause. Der Verein hat bereits beim DFB angefragt, ob man die neue Saison mit zwei Auswärtsspielen starten könne, um genug Zeit für die Arbeiten zu haben. Rund 2,4 Millionen Euro werden aus der Stadtkasse für die Modernisierungsmaßnahmen locker gemacht. Allein die Videoüberwachungsanlage kostet 560.000 Euro.