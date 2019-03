Wie geht man mit einem Stadtrat um, der in einem vierminütigen Internetvideo in derber und vulgärer Sprache über das "Mannheimer Ghetto" - die Neckarstadt-West - rappte? "Zuerst dachte ich: Am besten ist es, gar keine Reaktion zu zeigen", sagt Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Doch das sieht eine Mehrheit der Fraktionen

Von Alexander Albrecht

Interpret ist der 25-jährige Lehramtsstudent und Einzelstadtrat Julien Ferrat. Er zog für die Linke in das Kommunalparlament ein, wechselte aber im September 2015 zur Familienpartei, deren Landesvorsitzender er seit Kurzem ist. Ferrat sagt, er habe auf die schwierige Situation in der Neckarstadt-West aufmerksam machen wollen. Der multikulturelle Stadtteil sei immer mehr auf dem Weg zur Ghettoisierung mit wachsender Salafistenszene. Die Neckarpromenade habe sich als überregional bekannter Drogenumschlagsplatz herumgesprochen, die Kriminalität im Viertel sei laut Polizeistatistik um mehr als zehn Prozent gestiegen.

Ferrat löschte das Video nach wenigen Tagen wieder. Mit bis dahin über 20.000 Aufrufen habe es offenbar einen wunden Punkt getroffen. Kurz zeigt sich unbeeindruckt. Weder der Gemeinderat noch das Rathaus müssten auf die Zustände in der Neckarstadt-West hingewiesen werden, sagt er. Die Verwaltung argumentiert, der Rap sei sittlich anstößig, enthalte eine "grobe Geschmacksverletzung" und verstoße gegen die öffentliche Ordnung. Die verrohte Sprache und die sexuellen Herabwürdigungen ließen sich nicht von Ferrats Einwand rechtfertigen, hier würden nahezu alle Gangster-Rap-Klischees überzeichnet dargestellt und ins Lächerliche gezogen. Der Sprechgesang stehe in krassem Widerspruch zu dem mit der Mannheimer Erklärung verfolgten Ziel, ein respektvolles Miteinander zu stärken. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit verzichtet die Verwaltung darauf, Ferrats "grob ungehörige Handlung" mit einem Ordnungsgeld von bis zu 1000 Euro zu ahnden. Deshalb schlägt sie eine Rüge vor.

Ferrat rechnet schon vorher damit, dass er sie kassieren wird. In einer Pressemitteilung erklärt der Politiker, er nehme interessiert zur Kenntnis, "dass nun der Mannheimer Gemeinderat darüber entscheidet, welche Kunst als entartet gilt und welche nicht".

Als "entartete Kunst" galten im NS-Regime Kunstwerke und Strömungen, die mit der Kunstauffassung und dem Schönheitsideal der Nationalsozialisten nicht in Einklang zu bringen waren. Stadträtin Heidrun Kämper (SPD) kritisiert, die Verwendung von Nazivokabular in Ferrats Erklärung sei eine Verharmlosung der damaligen Großverbrechen und ein Indiz für Hilflosigkeit. Das Video nennt sie ein Zeichen eines verzögerten Reifeprozesses.

Ferrat darf als Befangener die Diskussion nicht mitverfolgen. Die meisten Redner geben Kämper Recht, andere fragen sich, wie viel Aufmerksamkeit man dem Stadtrat und seinem Video widmen solle und dürfe. Ihnen hätte deshalb auch eine Missbilligung statt einer Rüge gereicht. Schließlich spricht sich der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen für die Rüge aus.

Ferrat kehrt an seinen Platz zurück und darf sich noch einmal äußern. Er distanziert sich von dem Vorwurf, das Video sei sexistisch. Stadträtinnen von SPD, Grünen und Linken sind von dem Vortrag derart verärgert und angewidert, dass sie demonstrativ den Saal verlassen. "Das ist nicht mehr zu ertragen", schimpft eine beim Vorbeigehen.

