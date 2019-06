Von Volker Endres

Mannheim. Arbeiten, Entertainment und Shopping will Ömer Nohut im Quadrat K 1 miteinander verbinden. Kunden und Anwohnern präsentierte der geschäftsführender Vorstand der K 1 Karree Verwaltungs GmbH gestern das K 1 Karree im ehemaligen Mömax-Gebäude in der breiten Straße. "Lifestyle-Zentrum" nennt Nohut das Projekt. Handel und Gastronomie in dem rundum sanierten Gebäude sollen am 13. September eröffnen, die übrigen Mieter, wie das Cinema Quadrat, sollen im vierten Quartal diesen Jahres folgen.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Millionen Euro handelt es sich um eines der größten innerstädtischen Bauvorhaben der vergangenen Jahre. Eine Mischung aus nationalen Größen aber auch internationalen - vor allem türkischstämmigen - Marken sollen das Haus am Neckartor mit Leben füllen. Ankermieter ist ein Aldi-Markt - der dritte in Quadraten und 13 seiner Art in Mannheim. Im Discountermarkt und dem Fitness-Studio John Reed ist der Innenausbau schon vorangeschritten. Im Cinema Quadrat fehlt hingegen noch der Estrich.

Optimistisch sind alle Projektbeteiligte, wenn auch aus den unterschiedlichsten Gründen. "Wir haben zum Start eine Mietauslastung von 100 Prozent", sagt Nohut freudestrahlend. "Normalerweise sind wir Eigentümer unserer Immobilien, aber wir sind froh, in dieser Lage Mieter sein zu dürfen", erklärt Aldi-Prokurist Nils Reimann. "Wir sind jetzt in den Quadraten und können unsere Leinwandfläche von 13,5 auf über 30 Quadratmeter mehr als verdoppeln", ergänzt Peter Bär, Geschäftsführer von Cinema Quadrat.

Auch die internationalen Repräsentanten zeigten sich vom Standort Mannheim überzeugt. "Wir haben in der Türkei treue Kunden, die in Deutschland leben, deshalb ist der Schritt nach Deutschland für uns logisch", sagt Kamer Atasay für die Juwelierkette, die seit 82 Jahren in den Händen seiner Familie ist. Mannheim sei dabei nur ein Sprungbrett. "Wir wollen in den nächsten fünf Jahren 60 Geschäfte innerhalb von Europa eröffnen."

Auch die Gastronomiekette Q Food, die bislang vor allem in der Türkei und dem mittleren Osten zu Hause ist, eröffnet nun in Mannheim. "Wir sind mit unserer Marke HuQQabaz vertreten", erklärte Mitbegründer Ahmet Uras. Man bringe eine herkömmliche Shisha-Bar auf ein "höheres Level", so die Selbsteinschätzung. "Wir sind deutlich breiter aufgestellt, haben alles - vom türkischen Frühstück bis zum Abendessen. Shisha ist einfach nur ein Punkt auf unserer Karte."

Mit dem Espressolab kommt die experimentierfreudigste Coffeeshop-Kette der Türkei in die Quadrate. "Mein eigenes Unternehmen ist zwar erst fünf Jahre alt, aber in der Familie blicken wir auf eine Kaffee-Erfahrung von 130 Jahren zurück", erzählt Gründer Esat Kocadag. Mittlerweile ist er mit 48 Shops in sieben Ländern vertreten. Deutschland ist bereits dabei. "Nürnberg hat uns schon wahrgenommen und akzeptiert. Ich hoffe, das wird auch in Mannheim so sein."

Die Berliner Fitnesskette John Reed mit seiner Mischung aus Training und Musik, die Drogeriekette Rossmann und das Bürounternehmen Work Republic vervollständigen das Angebot. Dabei sei gerade das Münchner Business Center eine erkennbare Überarbeitung des eigenen Konzepts, räumt Nohut bei der Begehung ein: "Ursprünglich hatten wir Einzelhandel angedacht, aber davon sind wir während der Bauphase hin zu einer Büronutzung abgewichen."

Der Umbau des ehemaligen Mömax-Gebäudes mit einer Fläche von 11.000 Quadratmeter hatte sich verzögert, sodass der ursprünglich für das Frühjahr angedachte Eröffnungstermin nicht gehalten werden konnte. "Wir hatten eine Verzögerung bei den Fassadenarbeiten ganz am Anfang." Diese sechs Monate habe man bis zum Schluss nicht wieder aufgeholt. "Aber jetzt freuen wir uns auf die Eröffnung", versichert Nohut und spricht damit Investoren und Mietern aus dem Herzen.