Mannheim. (RNZ) Sie können sich nun Weltmeister nennen: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben die Tigers, das RoboCup-Team der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim, den Titel in der Small-Size-League der diesjährigen Weltmeisterschaft im Roboterfußball geholt. Rund um den Globus nahmen mehr als 20 Mannschaften an dem virtuellen Turnier teil. Mit einem 2:0 gewannen die Mannheimer am 27. Juni gegen ihren härtesten Konkurrenten ER-Force aus Erlangen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der RoboCup in diesem Jahr virtuell ausgetragen. Anstatt wie sonst üblich zu einem Austragungsort zu reisen, erstellten die Teams nun Simulationen ihrer Roboter, die dann als Maschinen mit Künstlicher Intelligenz gegeneinander antraten. Zusätzlich dazu gab es sogenannte Hardware- und Technical Challenges. Dabei bewerteten Schiedsrichter die Fähigkeiten der haptischen Roboter per Video-Liveübertragung. Vor allem die neue Technical Challenge stellte eine besondere Herausforderung dar. Die Roboter mussten dabei autonom mit ihrer eigenen Kamera agieren und wurden nicht wie üblich mithilfe einer zentralen Kamera ferngesteuert. Sowohl bei den einzelnen Fußballspielen als auch in den Nebenwettkämpfen überzeugte die Mannheimer Mannschaft auf ganzer Linie und gewann jedes einzelne Match.

Dennoch kam der Sieg für die Tigers überraschend. Denn ihre große Stärke, die technische Überlegenheit ihrer Roboter-Hardware, konnten sie bei dem Online-Turnier kaum ausspielen. Außerdem hatte das Team zu Beginn des Turniers nach eigenen Angaben seinen gesamten Code veröffentlicht – woraus die gegnerischen Teams Stärken und Schwächen hätten ablesen können. Die Tigers wollten damit ein Signal der Kollegialität setzen: Sie betrachten den RoboCup ausdrücklich "als Gemeinschaftsprojekt anstatt als reinen Wettbewerb". Umso größer war die Freude über den Titel: Nach zehn Jahren RoboCup stehen die Mannheimer nun zum ersten Mal an der Spitze. Das Projekt existiert seit 12 Jahren und ist für viele Mitglieder über das Studium hinaus wichtig geworden. Roboterfußball ist die ganzjährige Leidenschaft der Teilnehmer. Ihre vorherige Bestplatzierung erreichten sie 2018 in Kanada mit einem dritten Platz. Das letzte Vor-Ort-Turnier fand 2019 in Sydney statt. Dort landeten die Mannheimer auf dem vierten Platz.

Im vergangenen Jahr fiel der RoboCup coronabedingt aus. Die Pause nutzten die Tigers, indem sie ihre Software zur Steuerung des Spielgeschehens optimierten und weiter an der Mechanik ihrer Roboter im Millimeterbereich feilten. Dass die Spieler konzentriert und trotz widriger Bedingungen in den vergangenen eineinhalb Jahren am Ball geblieben sind, hat sich gelohnt: Den Titel in der Small-Size-League und die Erfahrungen dieses Turnier könne ihnen niemand mehr nehmen. Für das nächste Jahr hoffen die Mannheimer Studenten auf einen RoboCup in Präsenz, wo sie den anderen Teams wieder von Angesicht zu Angesicht begegnen können.