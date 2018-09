Wie jüngst in Heidelberg ruft die Initiative "Seebrücke" nun auch in Mannheim zur Demo auf. Foto: Joe

Mannheim. (sbl) Die Initiative Seebrücke Mannheim hat für kommendes Wochenende eine Demonstration angekündigt. Mit dem Protestzug wolle man auf die seit drei Jahren anhaltende Debatte um die Rettung und Migration von Geflüchteten aufmerksam machen.

Die Initiative kritisiert, dass Rettungsboote an der Arbeit gehindert würden. Einerseits werde ihnen die Einfahrt in sichere Häfen verweigert, andererseits würden sie aktiv am Auslaufen gehindert. Zum Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten sollen Teilnehmer ein orangefarbenes Kleidungsstück tragen.

Die Demonstration beginnt am Samstag, 22. September, um 13 Uhr am Alten Messplatz. Die Route führt über die Kurpfalzbrücke, die Breite Straße hinunter auf den Schlossplatz.

Dort schließt die Aktion mit Redebeiträgen zur Lage auf den privaten Rettungsbooten und Forderungen an die deutsche und europäische Politik. Die Polizei erwarte 400 Teilnehmer, sagte ein Sprecher.

Info: Kontakt: Seebrücke Mannheim, Nadine Brenner, Mailadresse: nadine.brenner06@gmail.com, Telefon: 0152/53559143. Laura Volk: laura-volk@posteo.de, 0176/64958691.