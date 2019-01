Mannheim. (pri/rl) Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es auf der Bundesstraße B44 in Fahrtrichtung Waldhof in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Luzenberg zu einem Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Das meldet die Polizei.

Hierbei wurden fünf Menschen verletzt. Drei Frauen im Alter von 36, 37 und 63 Jahren mussten zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ein 14 Monate altes Mädchen sowie ihre 31-jährige Mutter kamen zur Beobachtung ebenfalls ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Lebensgefahr bestand bei keinem der Beteiligten.

Insgesamt sechs Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die B44 war während der Unfallaufnahme in Richtung Waldhof bis etwa 20.20 Uhr gesperrt. Bei der Anfahrt zum Unfallort geriet ein Fahrzeug des Rettungsdienstes ins Gleisbett der Straßenbahn, was einen Ausfall des Straßenbahnverkehrs von 17.15 Uhr bis 18.55 Uhr zur Folge hatte.

Zu den genauen Umständen und der Unfallursache gibt es bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Verkehrsunfallaufnahme Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme Mannheim, Telefon 0621/1744045, in Verbindung zu setzen.

Update: 10. Januar 2019, 8.14 Uhr