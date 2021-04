Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Sanierung der Multihalle im Herzogenriedpark dauert länger als geplant und wird deshalb nicht zur Bundesgartenschau im Jahr 2023 beendet sein. "Je intensiver man in die Planungen einsteigt, desto eher werden Herausforderungen sichtbar, die so vorher nicht zu erkennen waren", erklärt Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) auf Nachfrage der RNZ. "Aufgrund der Komplexität der Maßnahme sind mittlerweile die weiteren Abläufe besser abzuschätzen und zeitlich aufgeteilt, teilweise bis nach der Bundesgartenschau."

Als Erfolg wertet Eisenhauer jedoch die gelungene Sanierung einer Testfläche des Dachs: Die Beule in der Großen Halle wurde erfolgreich hochgedrückt und dadurch beseitigt. Auf weiteren Testflächen wird nun die Ertüchtigung der Holzgitterschale mit Austausch der Dachmembran erprobt.

Die für die Bundesgartenschau 1975 von den Architekten Frei Otto und Carlfried Mutschler erbaute Multihalle verfügt über eine mehrfach gekrümmte Gitterfassade, die aber dringend instand gesetzt werden muss. Dafür hatte der Gemeinderat bereits 2019 14 Millionen Euro bereitgestellt. Es geht aber nicht nur darum, die Multihalle zu sanieren, sondern sie auch mit Leben zu füllen. Sie soll für Veranstaltungen und Workshops genutzt werden. Bauplanung und Nutzungskonzept gehen mit der Zusammenarbeit zwischen mehreren städtischen Dienststellen etwa der Stadtpark GmbH und der Next Mannheim GmbH Hand in Hand.

Arbeiten werden zur Buga nicht fertig

Trotz der Verzögerung im Sanierungsplan liegen laut Ralf Eisenhauer aber keine Mehrkostenanmeldungen der Fachplaner vor. Für die ebenfalls erforderliche Sanierung von Grundleitungen und Fundamenten werden aktuell Baumfällungen ausgeführt, gefolgt von der Baustelleneinrichtung, Rückbauarbeiten sowie Schadstoffsanierung im Spätsommer. Die weitere Generalsanierung erfolgt in zwei Schritten: zuerst die Sanierung der kleinen Halle, bestehend aus Dach, Fundamenten, Restaurant und Werkstätten im Obergeschoss, gefolgt von der Sanierung der großen Halle durch Betonsanierung, Fassadenrückbauten und Außentoiletten. Die Sanierungsmaßnahmen sollen voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein.

Zur Bundesgartenschau wird die Multihalle den Besucherinnen und Besuchern als Schaustelle präsentiert. "Das wird spannend, wir gewähren sozusagen einen Blick hinter die Kulissen", so der Baubürgermeister. "Die Multihalle soll künftig als Ort der Teilhabe und der bürgerschaftlichen Begegnung dienen. Die Schaustelle ist eigentlich ein erster Schritt dorthin: Die Besucherinnen und Besucher können am Entstehungsprozess der neuen Multihalle teilhaben und ihn hautnah erleben."

Allerdings müssen 20 Bäume im Umfeld der Multihalle gefällt werden, da sich die Bäume in unmittelbarer Nähe zum Gebäude und der Technik befanden und die Betonfundamente des Hallendachs sowie die Grund- und Entwässerungsleitungen vollständig saniert werden müssen. "Dank minimalinvasiver Techniken wie Saugbagger zur Entfernung des Erdreichs und mittels Durchschussverfahren können viele Bäume erhalten bleiben", erklärte Eisenhauer. "Die Anzahl der zu fällenden Bäume wurde so auf 20 Stück deutlich reduziert." Auch ein Blitzschutz muss um die Multihalle mittels Fundamenterder errichtet werden. Als Ausgleichsmaßnahme werden 45 Bäume gepflanzt. Mit ihnen soll eine Allee vom Neuen Messplatz bis zur Multihalle entstehen. "So wird die Halle sichtbarer und mehr in den Stadtteil Neckarstadt einbezogen", betonte Ralf Eisenhauer. Auch solle der vordere Teil des Herzogenriedparks öffentlich zugängig werden.