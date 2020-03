Mannheim-Rheinau. (pol/van/mün) Der Großeinsatz der Polizei in Mannheimer Stadtteil Rheinau ist beendet. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigte gegen 11.30 Uhr einen Mann, der am Fenster seiner Wohnung mit einem Gewehr hantiert hatte.

Gegen 8 Uhr hatten Zeugen am Donnerstagmorgen die Polizei informiert, weil sie dachten, dass der 58-Jährige aus dem Fenster schießen würde. Als eine Streife vor Ort eintraf und erkannte, dass der Mann tatsächlich mit einem Gewehr am Fenster hantierte, wurde das Mehrfamilienhaus in der Relaisstraße abgeriegelt. Dabei wurde auch der Straßenbahn-Verkehr unterbrochen und benachbarte Kindertageseinrichtungen informiert, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.

Geschulte Beamtinnen und Beamte der Verhandlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden verständigt und versuchten vor Ort mit dem 58-Jährigen zu reden. Allerdings schafften sie es nicht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Zeitgleich wurden Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz nach Mannheim beordert.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen Kontakt mit dem 58-Jährigen aufzunehmen, stürmte das Spezialeinsatzkommando um 11.30 Uhr die Wohnung. Der mit einem kleinen Klappmesser bewaffnete Mann wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen.

Bei dem Zugriff wurde der 58-Jährige laut Polizeibericht leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

In der Wohnung konnten die Beamten ein Luftdruckgewehr und das Klappmesser sicherstellen. Munition wurde nicht gefunden. Bei dem Luftdruckgewehr handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Waffe, deren Besitz und Erwerb für über 18-Jährige legal erworben werden kann.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 58-Jährigen mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung, weshalb er im Anschluss seiner medizinischen Versorgung einem Facharzt vorgestellt werden soll.

Bis auf den 58-Jährigen wurden niemand verletzt. Die Sperrungen rund um die Relaisstraße wurden aufgehoben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schoss der Mann nicht aus seinem Fenster. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Update: 5. März 2020, 13.25 Uhr