Mannheim. (RNZ) Dreistes Verhalten mit Folgen: Ein 32-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Augustaanlage einem Polizeifahrzeug, das sich auf einer Einsatzfahrt befand, mit hoher Geschwindigkeit durch die Rettungsgasse gefolgt. Allerdings war der Mercedes-AMG bereits zuvor am Friedrichsplatz einer Motorradstreife aufgefallen, weil der Fahrer wiederholt mit quietschenden Reifen stark beschleunigte und wieder abbremste. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und stoppten es an der Kreuzung Augustaanlage und Werderstraße an einer "roten" Ampel.

In diesem Moment nahte ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn heran, das zu einem Einsatzort in Friedrichsfeld unterwegs war. Als das Einsatzfahrzeug den Wagen des 32-Jährigen passiert hatte, scherte dieser unvermittelt aus, beschleunigte stark und setzte sich hinter das Polizeiauto. Mit Tempo 120 raste er dem Streifenwagen hinterher. Die Beamten auf den Motorrädern folgten ihm. An der Ampelanlage an der Kreuzung zur Schubertstraße in Höhe des Planetariums konnten sie den 32-Jährigen aufhalten und kontrollieren.

Der Mann konnte weder einen Ausweis noch seinen Führerschein vorweisen. Seine beiden Begleiter machten widersprüchliche Angaben zum Verhalten des 32-Jährigen und wollten von der Fahrt durch die Rettungsgasse nichts mitbekommen haben. Der Mercedes wurde beschlagnahmt, der Führerschein zur Durchsuchung in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben.

Zudem wird ermittelt, ob der Mann überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Da er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verkehrsverstößen aufgefallen ist, wird die Fahrerlaubnisbehörde zur Überprüfung der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen in Kenntnis gesetzt. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten und die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden, und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sollen sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621/174 42 22 melden.