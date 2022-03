Mannheim. (pol/mare) Am Donnerstagabend hat ein Mann einen Penny-Markt in Mannheim überfallen und mit einer Pistole eine Kassiererin verletzt. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 21 Uhr kam der Unbekannte demnach in den Penny-Markt in der Durlacher Straße. Nachdem er seine Waren an der Kasse zum Bezahlen abgelegt hatte, zog er eine Pistole und forderte von der Kassiererin "Geld her". Nachdem die 60-Jährige daraufhin Panikbekam und der Aufforderung nicht sofort nach kam, schlug er ihr mit der Waffe gegen den Kopf. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß. Zunächst wurde er von einem weiteren Mitarbeiter verfolgt. Nachdem der Täter aber seinen Verfolger aus einiger Entfernung bedrohte, als er ihm die Pistole entgegenhielt, brach der Mann die Verfolgung ab.

Der Täter verschwand in Richtung Otterstadter Straße. Die anschließend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Mitarbeiterin wurde später von ihrem Sohn ins Krankenhaus gebracht und konnte nach der ambulanten Versorgung wieder nach Hause gehen.

Der Täter war etwa 22 bis 26 Jahre alt und schlank. Er trug eine Weste mit Kapuze, eine dunkle Basecap, eine Jeans und dunkle Sportschuhe. An der rechten Hand trug er einen schwarzen Handschuh. Er trug eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung und hatte eine weiße Tragetasche mit schwarzer Aufschrift dabei.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744444.