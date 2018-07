Von Marco Partner

Mannheim. Verwaltungsmühlen mahlen manchmal rasch: Gerade einmal zwei Monate verstrichen von der Idee bis zur Verwirklichung eines neuen Projekts in der Neckarstadt-West. "Alter" nennt sich das offene Konzept, das die brachliegende Fläche am Neckarufer zwischen Alter Feuerwache, Altem Messplatz und Lidl-Supermarkt zumindest temporär neu beleben soll.

Unmittelbar neben dem Biergarten "Alter Bahnhof" und der kleinen Kunstgalerie "Einraumhaus" werden die ursprünglich angelegten Sportanlagen wie ein Basketballfeld reaktiviert und durch neue Highlights wie einen Pumptrack, einen Rundkurs für Mountainbiker, sowie einen Kiosk ergänzt.

Beim Richtfest am Freitag werden noch Holzbretter verlegt, es wird gebohrt und gehämmert. "Wir haben erst letzte Woche angefangen und sind schon fast fertig", zeigt sich Philipp Kohl, einer der Initiatoren vom gerade in der Gründung befindlichen gemeinnützigen Verein "POW", beeindruckt von der schnellen Umsetzung. Erst vor zwei Monaten traten er und Kollege Wulf Kramer mit ihrem Vorhaben an die Stadt heran.

"Wir wissen, dass sich die Fläche in den vergangenen Jahren zur Problemzone, zu einem Angstraum und auch in einen Drogenumschlagplatz entwickelt hat", erklärt Kohl. Da aber der gegenüberliegende Alte Messplatz seit seiner Umgestaltung vor zehn Jahren ein positives Erscheinungsbild abgibt, erkannten sie auch in der zuletzt nur als Parkplatz genutzten Fläche am Uferrand großes Potenzial: Sport- und Kulturangebote sollen durch regelmäßige Aktionen den totgeglaubten Raum beleben, der kulturelle Austausch gefördert und auch ein Sozialarbeiter eingestellt werden.

Bei Achim Judt, dem Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP, rannte "POW" mit seiner Idee sprichwörtlich offene Türen ein. "Es ist ein Modellprojekt mit Vorbildfunktion. Eine Chance, um mit einem relativ geringen Budget eine hohe Aufenthaltsqualität und einen lebenswerten Ort für alle zu schaffen", betont Judt.

Auf Dauer ist das mit 50.000 Euro von Stadt und MWSP bezuschusste "Alter"-Projekt aber nicht angelegt. Vielmehr sei es als eine Art "Zwischennutzung", als Experiment anzusehen, wie der neue Treffpunkt von der Bevölkerung tatsächlich angenommen wird. Basierend auf den Erfahrungen könnten dann neue Pläne für das Gelände geschmiedet werden, auf welchem auch einmal der Neubau der Stadtbibliothek zur Diskussion stand. "Es ist ein dynamisches Projekt. Ein Impuls aus der Bürgerschaft voller kreativer Ideen und Tatkraft, den wir gerne aufnehmen", lobt auch OB Peter Kurz das offene Konzept.

Gerade weil "Alter" nicht in Stein gemeißelt ist, sondern flexibel den Bedürfnissen angepasst und bei Erfolg möglicherweise auch in anderen Stadtteilen verwirklicht werden könnte, sei es zukunftsweisend für die innerstädtische Entwicklung. "Unser Grundgedanke ist, dass die Menschen, die den öffentlichen Raum am Neckarufer ohnehin nutzen, ihn auch lebendig mitgestalten können", ergänzt Kohl.

Zwar trete "POW" als Pächter in Erscheinung und werde auch den Kiosk betreiben, ganz bewusst wolle man aber offen für weitere Ideen aus der Bevölkerung sein. "Es wird kein Vereinsheim, wir wollen die Fläche gemeinsam mit ihren Nutzern weiter verbessern", so Kohl. Der Auftakt ist hierbei mit dem Festival "Haltestelle Fortschritt" gegeben. Ein Forum, das über Zukunftsfragen von Städten diskutiert - und bis zum 13. Juli in der neuen Bleibe des Projekts durchgeführt wird.

Der ideale Startschuss also für den als sozialer Brennpunkt verschrienen Raum, der bei genauem Hinsehen mehr Potenziale als Konflikte in sich birgt.