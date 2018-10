Mannheim. (pol/mün) Rauch in der Wohnung, die aufgelöste Mutter ohne Schlüssel vor der Tür, aber das dreijährige Kind noch in der Wohnung - mit dieser Lage sahen sich Polizisten am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarau konfrontiert.

Da die Feuerwehr noch nicht vor Ort war, traten die Polizisten kurzerhand die Tür ein. In der stark verqualmten Wohnung fanden sie den drei Jahre alten Sohn in seinem Zimmer beim Fernsehen.

Sie schnappten den Kleinen und übergaben ihn dem Deutschen Roten Kreuz. Das Kind wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, konnte aber noch am gleichen Abend wieder heim. Die Ärzte konnten eine Rauchgasvergiftung bei ihm ausschließen.

Grund für die Rauchentwicklung war nicht etwa ein Feuer: Im Ofen fanden die Feuerwehrkräfte verkohlte Chicken Nuggets, wie die Polizei mit.