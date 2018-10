Mannheim. (dpa) Rund fünf Monate nach dem Angriff Mainzer Ultras auf Anhänger von Kickers Offenbach hat die Polizei neun Wohnungen durchsucht. Rund 60 Polizisten, darunter auch Spezialkräfte, seien am Dienstagmorgen unter anderem in Mainz und Mannheim im Einsatz gewesen, teilten die Mainzer Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mainz am Mittwoch gemeinsam mit. Die Beamten beschlagnahmten mutmaßliche Tatbekleidung, eine gestohlene Stadionordnungstafel im Wert von etwa 500 Euro sowie Sturmhauben, Schlagwerkzeuge, Sprühdosen und diverse Pyrotechnik. Außerdem stellten die Beamten Betäubungsmittel, elektronische Geräte und diverse Speichermedien sicher. Festnahmen gab es zunächst keine.

Insgesamt wurden laut Polizei neun Objekte in Mainz, Stadecken-Elsheim, Seibersbach, Ober-Olm, Mainz-Kastel und Mannheim durchsucht. Anlass dafür war eine Auseinandersetzung der Fangruppen im vergangenen Mai. Nach einem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft bei Schott Mainz hatten die Fans des Regionalligisten OFC den Abschluss ihrer Saison am Bruchwegstadion feiern wollen. Dort attackierten rund 130 Angehörige der Ultraszene des 1. FSV Mainz 05 die Besucher aus Hessen. Es kam nach Polizeiangaben zu «heftigen und tumultartigen Auseinandersetzungen». Außerdem wurden einige Autos von Unbeteiligten beschädigt.

«Mit den Durchsuchungen wollen wir ein Dunkelfeld erhellen», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dabei gehe es aber nicht nur um den Angriff auf die Anhänger der Kickers Offenbach. Zudem habe es drei weitere Attacken gegeben, die man aufzuklären hoffe: Im Umfeld von Spielen des 1. FSV Mainz 05 sei ein Fan des VfB Stuttgart ebenso angegriffen worden wie Anhänger des VfL Wolfsburg. Außerdem sei ein Polizist attackiert worden, als er drei mutmaßliche Mainzer Ultras beim Sprühen von Graffiti ertappte.

Vor den Durchsuchungen hatte die Polizei bereits zehn Personen ermittelt, die an den Attacken beteiligt gewesen sein sollen. Nun werde man die Ergebnisse der Durchsuchungen auswerten und weitere Tatverdächtige befragen, sagte der Polizeisprecher. «Das dauert und ist aufwendig.»