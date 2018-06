Mannheim. (pol/mare) Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Ecstasy, Messer, Schlagring, Pistole: Dieser Fang ist der Polizei jüngst ins Netz gegangen. Vier Männer wanderten für den Besitz der Sachen hinter Gitter, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen die vier junge Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, seit März 2016 illegal gewerbsmäßig Handel mit den Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben.

Der 28-jährige Hauptverdächtige soll in der Zeit zwischen März 2016 und Mai 2018 in 34 Fällen über das Darknet Amphetamin und Ecstasy-Tabletten bestellt haben. Insgesamt soll er auf diese Weise rund zehn Kilogramm Amphetamin und 200 Ecstasy-Pillen erworben haben, welche er anschließend an mehrere Abnehmer gewinnbringend weiterverkauft habe.

Die drei weiteren Tatverdächtigen sollen in zahlreichen Fällen bei dem 28-Jährigen Amphetamin erworben und hinterher ebenfalls an eine Vielzahl von Abnehmern mit Gewinn weiterverkauft haben.

Bei Durchsuchungen der von den Tatverdächtigen genutzten Wohnungen in Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis und der Südpfalz konnten unter anderem 250 Gramm Amphetamin, rund ein Kilogramm Marihuana, 50 Gramm Haschisch, 45 Ecstasy-Tabletten sowie verbotene Gegenstände und Waffen beschlagnahmt werden. Zudem konnten zehn Cannabispflanzen sichergestellt werden, die ein 23-jähriger Tatverdächtiger in seiner Wohnung großgezogen hatte.

Nach der Vorführung der vier Männer beim Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim und Eröffnung der Haftbefehle wurden diese in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.