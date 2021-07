Von Marco Partner

Mannheim. "Die Bedürftigen sind ja immer noch da", sagt Peter Schmitt. Hinter dem bärtigen Mann stapeln sich Kisten und Tüten mit Obst, Gemüse und Brot. Äpfel, Birnen und Orangen liegen neben Radieschen, Gurken und Kopfsalat. Draußen, vor der Versöhnungskirche im Mannheimer Stadtteil Rheinau, bildet sich eine lange Schlange. Um die 30 Personen warten mit Taschen und Rucksäcken auf den Einlass. Auf die kostenlose Essensausgabe der "Alles-Retter", die einmal pro Woche hier Station machen.

Seit 2019 gibt es den Verein der Lebensmittelretter, die als Ergänzung zu sozialen Einrichtungen wie der Tafel Nahrungsmitteln eine zweite Chance geben und sie ehrenamtlich und unentgeltlich verteilen. "An alle Menschen", ist dem Vorsitzenden Schmitt wichtig zu betonen. Denn einen Nachweis der Hilfebedürftigkeit braucht es nicht. "Im Vordergrund steht bei uns eigentlich der ökologische Gedanke, die Ware vor dem Wegwerfen zu bewahren. Jeder, der zu uns kommt, kann erhobenen Hauptes rausgehen, etwas für die Umwelt und Nachhaltigkeit getan zu haben", erklärt er.

Über 30 Betriebe wie Supermärkte, Discounter, Bäckereien und Wochenmärkte werden nahezu täglich angesteuert. Nicht nur in Rheinau, auch auf der Hochstätt, in Plankstadt, Schwetzingen und in Ludwigshafen-Mundenheim bauen die "Alles-Retter" einmal die Woche ihren Versorgerstand auf. Die immer noch sehr appetitliche Ware wird dabei in großen Kisten aufgereiht. Seit der Corona-Pandemie darf immer nur eine Person die Ausgabestelle betreten. Und ohnehin, hat sich seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr auch für die Lebensmittelretter viel verändert.

"Am Anfang kamen kaum noch Menschen – aus Angst, sich zu infizieren", erinnert sich Schmitt. Ein Hygienekonzept wurde entwickelt, wie bei Restaurants werden die persönlichen Daten seitdem auf einem Zettel hinterlassen. Bislang musste man noch nie zum Hörer greifen und eine mögliche Ansteckung zurückverfolgen. "Zum Glück, der Rattenschwanz wäre sehr lang, schließlich fahren wir jeden Tag viele Betriebe an. Und sowohl viele unserer Besucher als auch unserer Helfer gehören zur Risikogruppe", weiß Schmitt um die hohe Verantwortung.

Normalerweise wird auch manches Geburtstagsbüffet oder Hochzeitsbankett vor der Mülltonne bewahrt. Oder die nicht verbrutzelten Bratwürste vom Mannheimer Weihnachtsmarkt weiterverteilt. "Das alles gibt es zur Zeit nicht, und dennoch habe ich das Gefühl, dass nicht weniger Lebensmittel entsorgt werden, sondern mehr", hat er festgestellt.

Auch die Nachfrage wächst. "Ob Kurzarbeit oder Ladenschließungen: Das Geld fehlt, man merkt es wirklich", sagt Kollege Harry Rudolf. Auch Senioren mit kleiner Rente, welche aus Angst vor dem Virus die übervollen Supermärkte scheuen, suchten lieber die kleine Essensausgabe auf. "Zuvor haben sie sich geniert, und sagten: ’Lass erst mal die anderen vor!’", erklärt Rudolf.

Nun sei die Hemmschwelle gesunken und der Bedarf gestiegen. Manchmal werden aber auch die Seiten gewechselt. "Es gibt Leute, die uns besuchen und nach ein paar Wochen selbst mit anpacken wollen", betont er. Auf rund 40 Helfer ist das Team inzwischen angewachsen. Die ehrenamtliche Arbeit habe den Vorteil, dass der Kühlschrank zu Hause mit geretteter Ware aufgefüllt werden darf.

Die vor der Mülldeponie bewahrten Lebensmittel am Ende doch entsorgen zu müssen, kommt für die "Alles-Retter" nicht in Frage. Schon in den Supermärkten sortieren sie die faule Ware aus und befreien die haltbaren Lebensmittel von unnötigem Papier und Plastik. "Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie im Übermaß produziert und angebaut wird. Mit dem Wissen, dass ein fester Prozentteil ohnehin weggeschmissen wird", bedauert Schmitt. In Frankreich oder Dänemark müssen die Betriebe eine empfindliche Strafe zahlen, wenn sie haltbare Lebensmittel entsorgen statt zu spenden. "Aber die Läden sind froh, wenn wir kommen", zeigt er auf, dass ein ökologisches Bewusstsein allmählich auch in den Supermärkten aufkeimt.

Neben den Ausgabestellen werden von den "Alles-Rettern" auch die Obdachlosenküche Kaminklause in der Innenstadt, das Jugendhaus im Herzogenried oder ein Essensschrank der AWO in Schwetzingen versorgt. Dort hat man die Auffülltage seit Corona von zwei auf fünf Tage die Woche erhöht. Und auch die Küche der evangelischen Kirche in Rheinau ist ein dankender Abnehmer. Seit fast zehn Jahren wird hier einmal pro Woche ein Mittagstisch für Senioren angeboten. "Es kommt viel zusammen: Lebensmittel werden gerettet und meist an die Menschen verteilt, die keinen dicken Geldbeutel haben. Was wir in der Kirche predigen, wird von den ’Alles-Rettern’ ohne große Worte umgesetzt", findet Pfarrer Uwe Sulger.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.alles-retter.de