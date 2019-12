Mannheim. (rnz) Mit einem bunten Mix an stadtgeschichtlichen Themen startet das Marchivum sein neues Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr 2020. In Vorträgen, Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen und Buchvorstellungen wird ein geschichtlicher Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart gespannt. Von Januar bis Juni 2020 finden gleich vier Sonderausstellungen im Marchivum statt: Der fotografische Nachlass des Ehepaars Maria und Hans Roden bietet mit der Ausstellung "Alltagswelten einer Industriestadt" (23. Januar bis 31. Mai) spannende Einblicke und Impressionen der Entwicklung Mannheims und seiner Bevölkerung vom Kriegsende bis in die 1970er-Jahre. In Kooperation mit dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg arbeitet die Ausstellung "Albert Speer in der Bundesrepublik" (13. Februar bis 31. Mai) dessen selbst inszenierte Vergangenheitsbewältigung als vermeintliches vom NS-Regime verführtes Opfer auf. In ihrer Ausstellung "Nature – A Mystery" (25. Februar bis 20. März) schafft die Mannheimer Künstlerin Uscha Rudek-Werlé eine spannungsreiche Wechselbeziehung zwischen Natur und von Menschenhand Geschaffenem. Die von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand konzipierte Wanderausstellung "Für Freiheit und Republik! Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für die Demokratie 1924 bis 1933" (18. Juni bis 28. August) dokumentiert den Einsatz der überparteilichen Massenorganisation für die demokratische Ordnung bis zum Verbot nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Im Rahmenprogramm der Ausstellungen werden jeweils themenspezifische Vorträge und Führungen angeboten.

Ein breites Vortragsprogramm umfasst zahlreiche stadtgeschichtliche Themen, wie zum Beispiel zur Postgeschichte, der Pressefotografie in den 1950er- und 1960er-Jahren und zur Existenz nationalsozialistischer Strukturen lange vor 1933. Die neue Veranstaltungsreihe "HistoryLab#" thematisiert im ersten Durchgang die Einflüsse des Nationalsozialismus im Leben der Enkel von Opfern und Tätern: eine Ausstellung, Filmvorführung und Podiumsdiskussion mit den Hinterbliebenen Rainer Höß und Gerald Sander erörtern die Frage, inwieweit der Werdegang der Großeltern auch auf nachfolgende Generationen wirkt.

Monatlich finden wieder Führungen durch das Marchivum statt. In der Regel finden sie am ersten Mittwoch eines Monats um 16 Uhr statt. Auch die KZ-Gedenkstätte Sandhofen bietet ebenfalls einmal monatlich Führungen an, und zwar am dritten Sonntag eines Monats um 14.30 Uhr.