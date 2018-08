Mannheim. (pol/rl) Eine schwere Brandstiftung samt Einbruch und einen Autoaufbruch in der Neckarstadt werden einem 19-jährigen Mann vorgeworfen. Laut Polizeibericht soll der Wohnsitzlose aus Polen am Mittwochmorgen zunächst einen in der Fratrelstraße geparkten Opel aufgebrochen und daraus mehrere Gegenstände sowie Ausweispapiere gestohlen haben.

Gegen 1.20 Uhr soll er dann über ein Anwesen in der Fratrelstraße in den Innenhof eines Hauses in der Max-Joseph-Straße eingedrungen sein. Hier brach er die hofseitige Haustür auf und ging in den unverschlossenen Keller. Dort habe er einen Kanister mit Verdünnung gefunden und in Brand gesteckt, hieß es von Seiten der Polizei.

Die Flammen griffen rasch auf weitere Kellerabteile über. Die von einem Anwohner zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen. Die darüberliegenden Wohnetagen blieben von den Flammen verschont. Allerdings zog Rauchgas ins Treppenhaus des Anwesens, wodurch fünf Anwohner Rauchgasvergiftungen erlitten. Ein Anwohner musste im Krankenhaus behandelt werden.

Noch während die Polizeibeamten den Sachverhalt aufnahmen, nahmen sie den Tatverdächten in der Nähe des Tatorts fest. Seit dem heutigen Donnerstag sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.