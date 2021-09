Von Volker Endres

Mannheim. Laute Discomusik, fröhliche Gesichter und in der Luft eine Mischung aus gebrannten Mandeln und Bratwurst – "Fun & Food" sieht aus wie ein Volksfest, riecht wie ein Volksfest und hört sich sogar genauso an wie ein Volksfest. Der "mobile Freizeitpark" ist aber nicht nur Ersatz für die Oktobermess und Anlaufpunkt in der Mannheimer Neckarstadt, sondern für viele Schausteller in diesem Jahr auch eine Premiere.

"Meine erste Veranstaltung seit ,Fun & Food’ im letzten Jahr": So wie Stephan Schuster, dem Vorsitzenden des Mannheimer Schaustellerverbands, geht es den meisten seiner Kollegen. Immerhin exakt 4237 Menschen dürfen sich noch bis zum 18. Oktober gleichzeitig auf dem Messplatz aufhalten. Eine errechnete Zahl. "Es ist festgelegt, dass pro Besucher 1,77 Quadratmeter vorgehalten werden müssen, damit jeder den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten kann", erklärt Christine Igel, Geschäftsführerin der städtischen Tochtergesellschaft "Event & Promotion", welche "Fun & Food" veranstaltet. Und bei 7000 Quadratmetern Freifläche ergebe sich eben jene krumme Zahl, sagt sie beim Rundgang in Einbahnstraßenrichtung durch den aufgebauten Freizeitpark. Das seien zwar deutlich weniger als die bis zu 20.000 Menschen, die sich in der Vor-Corona-Zeit gerade an den Wochenendtagen gleichzeitig dort tummelten, aber immerhin deutlich mehr als die 500, die noch bei der Premiere im Vorjahr die Obergrenze waren.

Eine Erleichterung auch für die Schausteller. Egal ob rasante Achterbahnfahrt, gruseliges Vergnügen in der Geisterbahn oder Kinderlachen im kunterbunten Karussell: Die Mischung stimmt wieder. Und durch fehlende Konkurrenzveranstaltungen war die Auswahl für die Organisatoren unter den Fahrgeschäften beinahe so groß wie nie. "Stimmt nicht ganz", schränkt Igel ein.

So hatten beispielsweise Riesenradbetreiber in einigen Städten eine Dauerstellung. Trotzdem erhebt sich auch in der Neckarstadt wieder der beliebte Ausguck in 35 Meter Höhe. "Wir haben mit unserem Konzept überzeugt", glaubt Igel. Offensichtlich, den letztlich müsse auch die Einnahmenseite in Betracht gezogen werden. "So ein Riesenrad kostet allein 25.000 Euro, wenn es mit dem Sattelschlepper vom Hof der Schausteller rollt", weiß sie und ist umso mehr stolz auf die beliebte Attraktion.

Das lassen sich auch die Stadträte und Ehrengäste nicht entgehen, die zum Eröffnungsrundgang durch die Mini-Mess flanieren, je nach Temperament und Wagemut die wildesten Fahrgeschäfte ausprobieren oder es, wie Bürgermeister Michael Grötsch (CDU), bei einer traditionellen Fahrt mit dem Autoscooter belassen. Auswahl genug gibt es auf alle Fälle, und es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Für das gute Gefühl sorgt nicht nur ein Sicherheitsdienst, der am Eingang die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert und auf dem Platz die Abstands- und Hygieneregeln prüft. Auch auch die Polizei zeigt wieder stärker Präsenz. "Im vergangenen Jahr sind wir nur stichprobenartig vorbeigekommen, dieses Jahr haben wir wieder unsere mobile Wache auf dem Gelände in Betrieb", sagt Stefan Ebert vom Polizeirevier Neckarstadt.

Mit Ärger rechnet er aber nicht. "Das Schlimmste, was 2020 passiert ist, war ein wenig Ärger am Einlass, und es gab einige Versuche, über den Zaun auf das Gelände zu gelangen", berichtet Ebert. Wer auf dem Gelände ist, verhalte sich in aller Regel sehr gesittet. "Die Besucher wollen sich einfach nur entspannt amüsieren", glaubt der Beamte. Und dem steht zwischen Biergarten, Achterbahn und Riesenrad bis zum 18. Oktober auch nichts mehr im Weg.

Info: Geöffnet hat "Fun & Food" täglich ab 13 Uhr, donnerstags bis sonntags bis 22 Uhr, freitags, samstags und vor Feiertagen bis 23 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3 G-Regel. Der aktuelle Besucherstand ist über die Homepage www.ep-ma.de abrufbar und informiert über mögliche Wartezeiten am Einlass.