Mannheim. (pol/mün) Ein 12 Jahre alter Junge wurde am Dienstag nach Schulschluss Opfer eines versuchten Raubes in der Mannheimer Oststadt. Er hatte gegen 13.20 Uhr die Schule in der Tullastraße verlassen, als ihm ein Mitschüler den Geldbeutel aus der Hosentasche zog. Der wollte das Bargeld an sich nehmen, doch der 12-Jährige wehrte sich erfolgreich und holte sich seinen Geldbeutel wieder zurück.

Der Schüler rannte davon, wurde aber vom Täter und zwei weiteren Mitschülern verfolgt. Zu dritt versuchten sie den 12-Jährigen dann wieder auszurauben, aber der wollte das nicht zulassen und wehrte sich weiter.

Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und sich einmischten, ließen die drei Jugendlichen vom 12-Jährigen ab und flüchteten.

Wer der Kriminalpolizei noch Hinweise gegen kann, der soll sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.