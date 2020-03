Mannheim. (pol/mare) Ein 20-jähriger 1. FC Kaiserslautern-Fan ist am Samstagabend von mehreren Männern angegriffen worden. Das berichtet die Polizei.

Eine Gruppe von etwa 12 Männern wollten am Samstag gegen 23 Uhr einen 20-jährigen Mannheimer daran hindern aus der Straßenbahn Linie 1 an der Haltestelle Tattersaal auszusteigen. Der 20-Jährige konnte sich losreißen und flüchtete zu Fuß in Richtung Haltestelle Kunsthalle. Sechs der bislang Unbekannten folgten ihm und holten ihn schließlich ein.

Die Unbekannten rissen an der Jacke des 20-Jährigen und forderten ihn auf, seine Jacke auszuhändigen. Es handelte sich um einen 1. FC Kaiserslautern Fan-Sweater.

Eingeschüchtert übergab der Mann seine Jacke. Danach gingen die Täter in Richtung Planken weiter. Beim Weglaufen wurde der 20-Jährige ob seiner offensichtlichen Fan-Gesinnung beleidigt.

Als der 20-Jährige nun Richtung Hauptbahnhof ging, kam der Rest der Gruppe auf ihn zu und verlangten ebenfalls nach dem Fan-Sweater. Der Mann zeigte, dass er diesen bereits abgegeben hatte. Einer der Unbekannten schlug ihn daraufhin mit der Faust ins Gesicht, worauf der 20-Jährige auf die Straße taumelte. Ein Auto musste dem Mann ausweichen. Danach flüchtete auch diese Gruppe Richtung Planken.

Der 20-Jährige erstattete Anzeige und wollte selbst einen Arzt aufsuchen.

Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung wurden umgehend eingeleitet.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Vorfalls wie weitere Fahrgäste oder den Autofahrer, der dem jungen Mann ausweichen musste. Sie können sich unter der Rufnummer 062171744444 melden.