Von Gerhard Bühler und Alexander Albrecht

Mannheim. Der Luisenpark soll bis 2025 für mindestens 15 Millionen Euro modernisiert werden und ein neues Zentrum erhalten. Die RNZ stellt die Pläne vor und beantwortet die wichtigsten Fragen:

> Warum wird der Luisenpark aufgewertet? Der Park ist im Rahmen der Bundesgartenschau 1975 entstanden und wirkt trotz konstant hoher Besucherzahlen etwas altmodisch, einzelne Gebäude sind marode. Zudem soll der Luisenpark in dreieinhalb Jahren neben dem Spinelli-Gelände bei Feudenheim/Käfertal auch Austragungsort der zweiten Buga in Mannheim sein. Die Arbeiten für die neue Parkmitte beginnen im kommenden Jahr. „Wir verfolgen ein anderes Konzept, um den Besuch unabhängiger vom Wetter zu machen“, sagt Parkdirektor Joachim Költzsch.

> Was ist geplant? Rechtzeitig zum Start der Buga (April bis Oktober 2023) sollen im ersten von zwei großen Bauabschnitten rund um das Pflanzenschauhaus neue Attraktionen wie ein „Südamerikahaus“ und ein gastronomisches Angebot entstehen.

> Wo genau ist der Standort? Nach den Plänen des Stuttgarter Architekturbüros Bez+Kock soll ein Betriebshof auf der Rückseite des Pflanzenschauhauses zum Kutzerweiher hin, in dem sich unter anderem Räume für das Parkpersonal und zur Versorgung der Tiere befinden, abgerissen werden. „Der eigentliche Park gewinnt dadurch bis zu 4000 Quadratmeter zusätzliche Fläche“, schätzt Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach.

Hintergrund Jetzt gibt es Jahreskarten Ab sofort sind die neuen Jahreskarten für den Luisen- und den Herzogenriedpark erhältlich. Diese gibt es im Scheckkartenformat. Wer schon eine besitzt, kann damit zu einer der Parkkassen kommen und sich die Karte für 2020 aufladen lassen. Erstkäufer bekommen vor Ort – im Luisenpark am „Servicepoint“ – ihre personalisierten [+] Lesen Sie mehr Jetzt gibt es Jahreskarten Ab sofort sind die neuen Jahreskarten für den Luisen- und den Herzogenriedpark erhältlich. Diese gibt es im Scheckkartenformat. Wer schon eine besitzt, kann damit zu einer der Parkkassen kommen und sich die Karte für 2020 aufladen lassen. Erstkäufer bekommen vor Ort – im Luisenpark am „Servicepoint“ – ihre personalisierten Park-Scheckkarten mit Bild angefertigt. Im Herzogenriedpark sind alle Kassen für Erstkäufer und „Auflader“ ausgestattet. Das Formular kann auch im Internet auf luisenpark.de und herzogenriedpark.de heruntergeladen werden. Der Vorverkaufspreis gilt bis 2. Februar 2020. Die Karte für 2020 ist ab dem Kauf schon im noch laufenden Jahr gültig. (RNZ)

[-] Weniger anzeigen

> Was entsteht an dieser Stelle? Geplant ist ein lang gestreckter, geschwungener Flachbau, aus dessen begrüntem Dach sich eine begehbare Großvoliere für die Vogelwelt erheben soll. Im Untergeschoss ist ein neues Aquarium vorgesehen, das dem Besucher von mehreren Seiten aus einen Blick in die Unterwasserwelt ermöglicht. Im Erdgeschoss ist ein zusätzlicher Restaurantbereich mit Blick auf Kutzerweiher und Gondoletta geplant. Auch ein deutlich größeres und an die Lebensgewohnheiten der Tiere angepasstes Pinguingehege soll in dem Neubau seinen Platz finden.

> Was passiert mit dem Pflanzenschauhaus? Es soll umgebaut und saniert werden. Damit will man den Energieverbrauch senken. Das bisherige Schmetterlingshaus wird zu einem Südamerikahaus umgewandelt, in dem Lisztäffchen, Kaimane, Leguane sowie alle Tiere und Pflanzen aus der gleichen Klimazone ihr Domizil finden. „Daraus ergeben sich größere Gehege für die Tiere und energetische Vorteile für den Betrieb“, erklärt Költzsch. Weil das Gebäude der „Weinstube“ marode ist, wird es zum Saisonende 2020 abgerissen. Dafür entsteht eine neue Weinstube im Pflanzenschauhaus, die ab Frühjahr 2021 an das dortige Café angrenzt.

> Wie hoch sind die Kosten für die neue Parkmitte? „Wir befinden uns in der Vorentwurfsplanung. Etwa Ende März 2020 werden wir belastbare Zahlen über die Kosten haben“, sagt Költzsch. Aus den Budgets für die Bundesgartenschau und den damit zusammenhängenden Grünzug könnten insgesamt 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

> Was passiert nach der Buga? Dann geht es mit dem zweiten Bauabschnitt für die neue Parkmitte weiter. Nach den Plänen der Architekten werden das Freizeithaus und die „Grüne Schule“ jenseits des Kutzerweihers durch Neubauten ersetzt. Auch stehen an der Seebühne und dem Parkwegenetz Sanierungen an. Dazu gibt es Ideen für ein neues „Insektarium“, das an die Großvoliere anschließen könnte.

> Wann ist die neue Parkmitte fertig? Költzsch geht von 2025 aus. Der Betrieb soll bis dahin so normal wie möglich weitergehen. Während der Buga ruhen die Arbeiten.