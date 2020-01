Mannheim. (oka) Um und im Gebäude der Vereinten Nationen in New York City hat der Mannheimer Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano seine Fotoinstallation "Gegen das Vergessen" bereits gezeigt. Jetzt ist sie auch im UN-Gebäude in Genf zu sehen. Anlass ist der Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, der 2005 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde , um der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 zu gedenken. Toscano stellt ungefähr 100 Porträts von Überlebenden der NS-Verfolgung im Völkerbundspalast der Vereinten Nationen sowie davor auf dem Place des Nations aus.

Die Eröffnung findet am Freitag, 24. Januar, in Anwesenheit der UN-Menschenrechtsrat-Präsidentin Elisabeth Tichy-Fisslberger, zahlreicher hochrangiger Diplomaten und Vertreter der jüdischen Gemeinde statt. Die Botschafter der Europäischen Union, Deutschlands und Israels sprechen einführende Worte.

Seit 2014 trifft und porträtiert Luigi Toscano für sein Projekt "Gegen das Vergessen" Überlebende der NS-Verfolgung. Mehr als 400 dieser Begegnungen gab es bereits in Deutschland, den USA, Österreich, der Ukraine, Russland, Israel, den Niederlanden und Weißrussland. Die Porträts der Überlebenden präsentiert Luigi Toscano an zentralen Orten, die für alle zugänglich sind – Parks, öffentliche Plätze oder Häuserfassaden. Mehr als eine Million Besucher haben die Ausstellung bereits gesehen, unter anderem in Mannheim, Berlin, Kiew, Washington und Wien – wo im vergangenen Mai erstmals Fotoleinwände mit Nazisymbolen beschmiert und zerstört wurden. Daraufhin organisierten muslimische, jüdische und christliche Gruppen gemeinsam die Mahnwache "Wir passen auf".

"Gegen das Vergessen" ist ein multimediales Projekt, das neben der Fotoinstallation weitere Teilbereiche umfasst. Die zweite Auflage des gleichnamigen Bildbands ist gerade erschienen, und der Dokumentarfilm feierte im Mai Premiere beim Seattle International Film Festival. Der Film ist am 18. Februar um 19 Uhr im Capitol zu sehen. Luigi Toscano steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung.