Mannheim. (RNZ) Ein auf dem Boden liegender Fußgänger ist am Freitagabend von einem Pkw überrollt und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitt der 42-Jährige beim Überqueren der Johann-Schütte-Straße einen Krampfanfall und sackte zwischen Fahrbahnrand und Bürgersteig zusammen. Den am Boden Liegenden übersah dann kurz vor 21 Uhr ein Pkw-Fahrer, der teilweise unter Benutzung des Bürgersteigs nach links in Richtung Jakob-Baumannstraße fahren wollte. Er überrollte den dunkel gekleideten Mann im Bereich der Beine und einer Hand. Mit schweren Verletzungen wurde das Unfallopfer in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.