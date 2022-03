Anna Strishkowas Lebensgeschichte, aber auch ihre Persönlichkeit haben den Mannheimer Künstler Luigi Toscano tief bewegt: Das Foto zeigt beide in Anna Strishkowas Wohnung in Kiew. Foto: Toscano

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Anna Strishkowa will Kiew nicht verlassen. Die Hauptstadt der Ukraine ist ihr Zuhause. Sie habe Hitler und Stalin überlebt, sagt sie. Mit Putins Angriff auf ihr Heimatland werde sie schon fertig werden. Eine Flucht kommt für sie nicht in Frage, obwohl es immer wieder Berichte gibt, dass die russische Armee gezielt Wohnhäuser unter Raketenbeschuss nimmt. Zuletzt am Montag. Zwei Tote soll es gegeben haben.

In Mannheim macht sich Fotograf Luigi Toscano Sorgen um seine gute Freundin, die er liebevoll Annischka nennt und die mit ihrer Tochter Olga in einem Wohnblock nahe des Präsidentenpalasts lebt. Vor einigen Jahren hat er die alte Dame für sein Projekt "Gegen das Vergessen" fotografiert. Künstler und Model fanden sofort einen Draht zueinander, mittlerweile ist daraus eine Freundschaft entstanden. Momentan halten sie Kontakt über den Nachrichtendienst Whatsapp. "Jeden Morgen schreibe ich ihr", erzählt Toscano. "Dear Annischka, are you okay?" (Liebe Annischka, geht es dir gut?)

Anna Strishkowa antwortet und schreibt, dass es ihr gut geht, die Menschen hinter ihrem Präsidenten Selenskyj stehen und dass man am Ende siegreich sein werde. Aber vor ein paar Tagen schreibt sie auch, dass sie kein Brot mehr hat. Luigi Toscano wendet sich daraufhin an eine Hilfsorganisation. Der Künstler war bereits öfter in der Ukraine, hat Kontakte. Am Ende bekommen Anna und Olga Brot gebracht. Es ist ein kleiner Sieg inmitten der Katastrophe, die sich vor den Augen der Welt ereignet.

Seit 2014 porträtiert der Fotograf Luigi Toscano Holocaust-Überlebende und ehemalige Zwangsarbeiter. Dafür reiste er unter anderem in die USA, nach Israel, Frankreich und in die Ukraine. Über 400 Männer und Frauen hat er bereits fotografiert, aber auch ihre Geschichten gesammelt. Doch Anna Strishkowas Geschichte lässt ihn nicht los. Ob sie wirklich Anna heißt, weiß sie nicht. Auch nicht, wie alt sie tatsächlich ist. Anna Strishkowa ist eins der verlorenen Kinder von Auschwitz.

Ihre Eltern werden sofort nach der Ankunft ermordet. Das Kleinkind weckt das Interesse von KZ-Arzt Josef Mengele. Er führt schreckliche Experimente an ihr durch. Sie überlebt, doch als die Rote Armee das Todeslager befreit, ist ihre Identität ausgelöscht. Niemand weiß, wer sie ist und woher sie kommt. Als Geburtstag wird der Tag der Befreiung, das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, vermerkt: der 8. Mai 1945. Das Mädchen wird von einem ukrainischen Ehepaar adoptiert. "Ob sie ihr den Namen Anna gegeben haben, oder die russische Armee, weiß niemand", erzählt Toscano.

Für seinen zweiten Dokumentarfilm zu "Gegen das Vergessen" forscht er nach und versucht, mehr über Anna herauszufinden. Und tatsächlich: Anhand der KZ-Tätowierung kann er recherchieren, dass Anna aus Minsk im heutigen Belarus ins Vernichtungslager deportiert wurde. Besonders beeindruckt ist der Mannheimer Fotograf von Annas Art, ihr Leben zu meistern. Aufgrund der Erlebnisse in Auschwitz hat Anna als Kind große Angst vor Ärzten. "Diese Angst hat sie überwunden, indem sie selbst Ärztin geworden ist", so der 49-Jährige. "Und zwar eine sehr erfolgreiche. Das zeigen die vielen Auszeichnungen aus der Sowjetzeit, die in der Wohnung hängen."

Schrecklich finde sie, was derzeit mit ihrem Heimatland passiert, berichtet Luigi Toscano. Doch Anna halte sich gut und gebe die Hoffnung nicht auf. Als Putin in die Ukraine einmarschiert, fragt er sofort, ob sie nach Deutschland kommen will, nimmt deshalb Kontakt zum Auswärtigen Amt auf. Sogar eine Wohnung organisiert er. Doch Anna Strishkowa lehnt dankend ab. Zuletzt gesehen hat Toscano seine Freundin im vergangenen September, als er in die Ukraine reiste, um für seinen Dokumentarfilm zu recherchieren.

Auch von anderen Ukrainerinnen und Ukrainern, die der Mannheimer für sein Projekt fotografierte, hat er gehört. "Den meisten geht es gut, aber ich habe natürlich nicht zu allen Kontakt. Eine Frau, die ich im vergangenen September fotografierte, hat es jetzt nach Deutschland geschafft." Wo er kann, hilft er. Zum Beispiel einer Familie, die eine Freundin von ihm in Kiew kennen und jetzt in Mannheim sind.

Luigi Toscano hat die Porträts der Überlebenden schon vor dem Uno-Gebäude in New York und der Unesco in Genf gezeigt. Doch die erste große Ausstellung von "Gegen das Vergessen" fand im September 2016 zum Gedenken an das Massaker in Babyn Jar statt. In der Schlucht bei Kiew ermordeten die Nazis 1941 innerhalb von zwei Tagen etwa 33.000 Juden. Die Gedenkstätte wurde vor einigen Tagen bombardiert. "Es ist unfassbar, dass so etwas passiert", sagt der Unesco Artist for Peace (Künstler für den Frieden). Und so hofft er jeden Tag aufs Neue, dass Anna Strishkowa antwortet, wenn er schreibt: "Dear Annischka, are you okay?".

